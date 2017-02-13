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15:33 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В волгоградском аэропорту идет демонтаж терминала «В»

В волгоградском аэропорту продолжаются масштабные работы по демонтажу терминала «В». По их окончанию строители приступят к возведению нового здания.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Площадь нового терминала внутренних авиалиний составит 10 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность — до 400 пассажиров в час. Оценить новое здание терминала волгоградцы и гости города-героя смогут уже через год.

Уже несколько месяцев аэропорт принимает самолеты на новой взлетно-посадочной полосе, а с августа обслуживает пассажиров в новом современном терминале «С». Изменения скоро произойдут и на авто и -железнодорожном вокзалах. А прямая ветка соединит вокзал с аэропортом. Туристам будет легко добраться до центра Волгограда. После окончания всех работ волгоградский аэропорт выйдет на международный уровень и станет ключевым транспортным узлом Юга России.

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