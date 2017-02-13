В волгоградском аэропорту идет демонтаж терминала «В»
В волгоградском аэропорту продолжаются масштабные работы по демонтажу терминала «В». По их окончанию строители приступят к возведению нового здания.
В волгоградском аэропорту продолжаются масштабные работы по демонтажу терминала «В». По их окончанию строители приступят к возведению нового здания.
Площадь нового терминала внутренних авиалиний составит 10 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность — до 400 пассажиров в час. Оценить новое здание терминала волгоградцы и гости
Уже несколько месяцев аэропорт принимает самолеты на новой