Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Что чувствует человек в момент смерти: ученые нашли объяснение
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Первым делом — самолеты: история «Аэрофлота» в плакатахРекламные материалы «Аэрофлота» советской эпохи, позволяющие заглянуть в прошлое
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Евросоюз может выдать России беглого депутата Госдумы - СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
«Живой Кен» не может нормально дышать
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
16:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 75 млрд рублей направят на финансовую поддержку муниципалитетов Дона

Около 75 млрд рублей планируется направить в 2017 году из регионального бюджета на финансовую поддержку муниципалитетов Ростовской области, сообщается на сайте донского правительства.

«В областном бюджете на 2017 год общий объем межбюджетных трансфертов предусмотрен по 109 направлениям в сумме 74,8 млрд рублей, что составляет свыше 50% расходов областного бюджета», — говорится в сообщении.

В числе основных направлений межбюджетных трансфертов — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также субсидии на софинансирование муниципальных полномочий.

«Органы местного самоуправления несут ответственность за результаты и эффективность использования федеральных и областных субсидий. В противном случае предусмотрен возврат денежных средств в казну региона», — отмечается в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Тащить вас некому». Пациенты больницы вынуждены ползти до палаты на четвереньках
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
В Сети появились кадры разрушающейся плотины в США
Королева льда и пламени: Татьяна Тарасова отмечает юбилей
В Альпах лавина накрыла девять человек, есть погибшие
Спорт
Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв Сборная России досрочно выиграла Евротур, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Государство застрахует всех дольщиков
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Москве с молотка продадут машино-места и гаражи
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь