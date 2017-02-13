Около 75 млрд рублей направят на финансовую поддержку муниципалитетов Дона

«В областном бюджете на 2017 год общий объем межбюджетных трансфертов предусмотрен по 109 направлениям в сумме 74,8 млрд рублей, что составляет свыше 50% расходов областного бюджета», — говорится в сообщении.

В числе основных направлений межбюджетных трансфертов — дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также субсидии на софинансирование муниципальных полномочий.

«Органы местного самоуправления несут ответственность за результаты и эффективность использования федеральных и областных субсидий. В противном случае предусмотрен возврат денежных средств в казну региона», — отмечается в сообщении.