Недопущенную в РФ минскую говядину переработают в Беларуси

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины. Позднее, 7 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил российской стороне «разобраться» в ситуации, прежде чем вводить ограничительные меры.

«Эта говядина (из Минской области — Sputnik) остается у нас внутри страны. Она перерабатывается и остается в Беларуси», — сказали в Минсельхозпроде.

При этом в министерстве не уточнили ход переговоров с Россельхознадзором о возможности восстановления экспорта говядины из Минской области в Россию, раунд которых прошел в минувшую пятницу.