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15:40 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове на Левенцовке планируется ввести в эксплуатацию шесть жилых домов

Дома рассчитаны на 2,2 тыс. квартир, об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

На данный момент разработаны проекты планировки новых жилых микрорайонов. Согласно им, в восьмом микрорайоне будет проживать свыше 6 тыс. человек, в четвертом и девятом микрорайонах — 13 тыс., в одиннадцатом — 3,8 тыс. С 2009 по 2016 год в районе было построено свыше 11 тыс. квартир.

В целях развития социальной инфраструктуры в декабре 2016 года завершилось строительство школьного комплекса на 1,4 тыс. мест с бассейном. В марте 2017 года планируется приступить к проектированию детского сада на 140 мест в шестом микрорайоне. Также реализуется программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.

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