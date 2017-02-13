В Ростове на Левенцовке планируется ввести в эксплуатацию шесть жилых домов
Дома рассчитаны на 2,2 тыс. квартир, об этом сообщает
Дома рассчитаны на 2,2 тыс. квартир, об этом сообщает
На данный момент разработаны проекты планировки новых жилых микрорайонов. Согласно им, в восьмом микрорайоне будет проживать свыше 6 тыс. человек, в четвертом и девятом микрорайонах — 13 тыс., в одиннадцатом — 3,8 тыс. С 2009 по 2016 год в районе было построено свыше 11 тыс. квартир.
В целях развития социальной инфраструктуры в декабре 2016 года завершилось строительство школьного комплекса на 1,4 тыс. мест с бассейном. В марте 2017 года планируется приступить к проектированию детского сада на 140 мест в шестом микрорайоне. Также реализуется программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения.