На безопасность Керченского моста потратят 4,5 миллиарда рублей
4,5 миллиарда рублей будут потрачены на монтаж систем безопасности строящегося моста через Керченский пролив.
4,5 миллиарда рублей будут потрачены на монтаж систем безопасности строящегося моста через Керченский пролив.
Мост и подъездные пути к нему со стороны Тамани и Крыма оснастят системами заграждения, досмотра, круглосуточного теленаблюдения и видеорегистрации с возможностью автоматического анализа изображения. Это следует из информации, размещенной на портале госзакупок.
ФКУ Упрдор «Тамань», выступающее в качестве госзаказчика проекта и строительства моста через Керченский пролив, заключает контракт с ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» стоимостью 4,511 миллиарда рублей на обеспечение безопасности транспортного перехода в акватории между Керчью и Таманью. Правительство РФ в конце января определило УВО Минтранса России единственным исполнителем по этому контракту.
Помимо монтажа заграждений, оборудования для досмотра и видеонаблюдения исполнитель должен создать комплексные системы связи и оповещения,
Справка «РГ»
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.