На безопасность Керченского моста потратят 4,5 миллиарда рублей

Мост и подъездные пути к нему со стороны Тамани и Крыма оснастят системами заграждения, досмотра, круглосуточного теленаблюдения и видеорегистрации с возможностью автоматического анализа изображения. Это следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

ФКУ Упрдор «Тамань», выступающее в качестве госзаказчика проекта и строительства моста через Керченский пролив, заключает контракт с ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» стоимостью 4,511 миллиарда рублей на обеспечение безопасности транспортного перехода в акватории между Керчью и Таманью. Правительство РФ в конце января определило УВО Минтранса России единственным исполнителем по этому контракту.

Помимо монтажа заграждений, оборудования для досмотра и видеонаблюдения исполнитель должен создать комплексные системы связи и оповещения, охранно-пожарной сигнализации и управления эвакуацией, охраны акватории в непосредственной близости от мостового сооружения, поясняли ранее в Минтрансе.

Справка «РГ»

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.