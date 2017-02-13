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17:07 (мск), источник: "Российская газета"

На безопасность Керченского моста потратят 4,5 миллиарда рублей

4,5 миллиарда рублей будут потрачены на монтаж систем безопасности строящегося моста через Керченский пролив.

Мост и подъездные пути к нему со стороны Тамани и Крыма оснастят системами заграждения, досмотра, круглосуточного теленаблюдения и видеорегистрации с возможностью автоматического анализа изображения. Это следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

ФКУ Упрдор «Тамань», выступающее в качестве госзаказчика проекта и строительства моста через Керченский пролив, заключает контракт с ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» стоимостью 4,511 миллиарда рублей на обеспечение безопасности транспортного перехода в акватории между Керчью и Таманью. Правительство РФ в конце января определило УВО Минтранса России единственным исполнителем по этому контракту.

Помимо монтажа заграждений, оборудования для досмотра и видеонаблюдения исполнитель должен создать комплексные системы связи и оповещения, охранно-пожарной сигнализации и управления эвакуацией, охраны акватории в непосредственной близости от мостового сооружения, поясняли ранее в Минтрансе.

Справка «РГ»

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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