Казахстанские броневики «Арлан» проходят испытания в Вооруженных Силах РК

На полигоне «Шыгыс» в зимних климатических условиях проверены боевые возможности казахстанского броневика.

В рамках тест-драйва военнослужащие совершили марш на броневиках по пересеченной заснеженной местности, в действии испытали боевой модуль «САРП», которым оснащен «Арлан», а также проверили бронемашину на прочность, обстреляв из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и крупнокалиберной винтовки ОСВ-96.

В результате отечественная бронемашина показала высокую проходимость, маневренность и защиту, обеспечивающую безопасность личного состава.

«Арлан» — это многоцелевая бронированная колесная машина с усиленной противоминной защитой. Машины данного типа обладают большим дорожным просветом, позволяющим противостоять осколкам и рассеивать энергию взрыва.

Бронемашина весом в 16 тонн развивает скорость до 100 километров в час и полностью адаптирована под суровые климатические условия эксплуатирования в температурных режимах от -50 до +50 градусов. Встроенная электронно-оптическая система боевого модуля, которым оснащен «Арлан», сочетает в себе тепловизионную камеру, камеру дневного видения, лазерный дальномер, что позволяет в любых погодных условиях, в ночное и дневное время вести наблюдение, разведку и прицельную стрельбу.

Бронемашина «Арлан» разработана казахстанскими специалистами в конструкторском бюро ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» с учетом требований и рекомендаций Вооруженных Сил Казахстана и произведена на собственных производственных мощностях.

Первая партия броневиков была поставлена в Вооруженные Силы нашей страны в 2016 году, аналогов подобной техники на сегодня в ВС РК нет. Для обеспечения эффективной эксплуатации машин личный состав прошел обучение.