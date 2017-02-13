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16:40 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанские броневики «Арлан» проходят испытания в Вооруженных Силах РК

В Вооруженных Силах Казахстана проводится опытная войсковая эксплуатация бронированных колесных машин отечественного производства «Арлан», поступивших на вооружение Сухопутных войск, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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На полигоне «Шыгыс» в зимних климатических условиях проверены боевые возможности казахстанского броневика.

В рамках тест-драйва военнослужащие совершили марш на броневиках по пересеченной заснеженной местности, в действии испытали боевой модуль «САРП», которым оснащен «Арлан», а также проверили бронемашину на прочность, обстреляв из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и крупнокалиберной винтовки ОСВ-96.

В результате отечественная бронемашина показала высокую проходимость, маневренность и защиту, обеспечивающую безопасность личного состава.

«Арлан» — это многоцелевая бронированная колесная машина с усиленной противоминной защитой. Машины данного типа обладают большим дорожным просветом, позволяющим противостоять осколкам и рассеивать энергию взрыва.

Бронемашина весом в 16 тонн развивает скорость до 100 километров в час и полностью адаптирована под суровые климатические условия эксплуатирования в температурных режимах от -50 до +50 градусов. Встроенная электронно-оптическая система боевого модуля, которым оснащен «Арлан», сочетает в себе тепловизионную камеру, камеру дневного видения, лазерный дальномер, что позволяет в любых погодных условиях, в ночное и дневное время вести наблюдение, разведку и прицельную стрельбу.

Бронемашина «Арлан» разработана казахстанскими специалистами в конструкторском бюро ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» с учетом требований и рекомендаций Вооруженных Сил Казахстана и произведена на собственных производственных мощностях.

Первая партия броневиков была поставлена в Вооруженные Силы нашей страны в 2016 году, аналогов подобной техники на сегодня в ВС РК нет. Для обеспечения эффективной эксплуатации машин личный состав прошел обучение.

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