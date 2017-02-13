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15:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинской области запланированы повышение и индексация пенсии

Средний размер пенсии по старости составит 13 тысяч 600 рублей.

Источник: Аргументы и факты

Пенсионерам повысят пенсии, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и управляющий региональным отделением Пенсионного фонда России Виктор Чернобровин обсудили итоги работы в прошлом году и задачи на текущий период.

«В этом году запланировано повышение и индексация пенсии, средний размер пенсии по старости составит 13 тысяч 600 рублей. С 1 апреля запланировано повышение социальной пенсии на 2,6%, средняя социальная пенсия составит — 8 тысяч 879 рублей. Кроме того, в августе состоится традиционный перерасчёт пенсии для работающих пенсионеров», — рассказывает Виктор Чернобровин.

Отметим, что в текущем году в рамках исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина около одного миллиона 50 тысяч пенсионеров Челябинской области получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

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