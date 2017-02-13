«Умные» светофоры в Воронеже установит японская компания Kyosan Electric
Система управления дорожным движением, по оценке мэрии, сократит очереди на перекрестках на 20%.
Система управления дорожным движением, по оценке мэрии, сократит очереди на перекрестках на 20%.
«Умные» светофоры на Московском проспекте в Воронеже установит японская компания Kyosan Electric, сообщил руководитель городского управления транспорта Владимир Анисимов на планерке в мэрии в понедельник, 13 февраля. Городские власти определили критерии эффективности новой системы управления дорожным движением. Ее внедрение по плану позволит повысить пассажиропоток на 7%, на 5−10% — снизить количество выхлопных газов, на 20% — сократить время в пути и очереди на перекрестках.
Если этих показателей удастся достичь, мэрия расширит зону работы системы на большую часть Воронежа и поставит еще 150 светофорных объектов.
Внедрение новой системы управления дорожным движением — один из пяти
Работы должны завершить до 31 августа 2017 года. Срок начала работ определит японский инвестор. Десять светофорных объектов из 145 «умных светофоров» появятся на Московском проспекте и улице Плехановская — на отрезке от памятника Славы до улицы Кольцовская.
Компанию, которая установит «умные» светофоры в Воронеже, выбирала японская сторона — на право участия в пилотном проекте претендовали Kyosan Electric и Nomura Research Institute.
Справка РИА «Воронеж»
Интеллектуальная система контроля дорожного движения, так называемые «умные светофоры», с помощью специальных датчиков собирает информацию о ситуации на перекрестках и анализирует ее в едином центре. На основании полученных данных компьютерная программа формирует прогноз дальнейшего развития ситуации на дороге и в соответствии с ним координирует работу светофоров. Если система зафиксировала высокую загруженность дорог в одном из направлений, зеленый свет для автомобилей горит дольше. Такой подход обеспечивает максимальную пропускную способность на каждом перекрестке.