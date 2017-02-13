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16:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Умные» светофоры в Воронеже установит японская компания Kyosan Electric

Система управления дорожным движением, по оценке мэрии, сократит очереди на перекрестках на 20%.

«Умные» светофоры на Московском проспекте в Воронеже установит японская компания Kyosan Electric, сообщил руководитель городского управления транспорта Владимир Анисимов на планерке в мэрии в понедельник, 13 февраля. Городские власти определили критерии эффективности новой системы управления дорожным движением. Ее внедрение по плану позволит повысить пассажиропоток на 7%, на 5−10% — снизить количество выхлопных газов, на 20% — сократить время в пути и очереди на перекрестках.

Если этих показателей удастся достичь, мэрия расширит зону работы системы на большую часть Воронежа и поставит еще 150 светофорных объектов.

Внедрение новой системы управления дорожным движением — один из пяти российско-японских пилотных проектов по созданию комфортной городской среды. Работы проведут на условиях софинансирования, заявляли ранее в мэрии. Власти направят 4 млн рублей из городского бюджета на установку опор для светофорных объектов — комплексов из нескольких светофоров, регулирующих движение на перекрестке. Еще 30 млн рублей вложит японская сторона — в установку самих светофорных объектов. По прогнозам разработчиков системы, ее внедрение позволит на 20% снизить нагрузку на Московский проспект — одну из главных и наиболее загруженных магистралей Воронежа — без строительства развязок и дополнительных дорог.

Работы должны завершить до 31 августа 2017 года. Срок начала работ определит японский инвестор. Десять светофорных объектов из 145 «умных светофоров» появятся на Московском проспекте и улице Плехановская — на отрезке от памятника Славы до улицы Кольцовская.

Компанию, которая установит «умные» светофоры в Воронеже, выбирала японская сторона — на право участия в пилотном проекте претендовали Kyosan Electric и Nomura Research Institute.

Справка РИА «Воронеж»

Интеллектуальная система контроля дорожного движения, так называемые «умные светофоры», с помощью специальных датчиков собирает информацию о ситуации на перекрестках и анализирует ее в едином центре. На основании полученных данных компьютерная программа формирует прогноз дальнейшего развития ситуации на дороге и в соответствии с ним координирует работу светофоров. Если система зафиксировала высокую загруженность дорог в одном из направлений, зеленый свет для автомобилей горит дольше. Такой подход обеспечивает максимальную пропускную способность на каждом перекрестке.

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«Умные» светофоры в Воронеже установит японская компания Kyosan Electric
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