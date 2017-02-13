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16:36 (мск), источник: Newtimes.kz

Двум млн казахстанцев поднимут пенсию с 1 июля

Об этом сообщил министр финансов Бахыт Султанов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

Источник: Reuters

«Проект уточненного бюджета предусматривает порядка 82 млрд тенге на повышение с 1 июля размера пенсии более чем для 2 млн получателей до 20% к уровню 2016 года. А также повышение с 1 июля текущего года размера единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Ожидается, что эти выплаты затронут порядка 400 детей», — сказал Султанов в мажилисе на презентации поправок в закон «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы».

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