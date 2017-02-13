Двум млн казахстанцев поднимут пенсию с 1 июля
Об этом сообщил министр финансов Бахыт Султанов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
Об этом сообщил министр финансов Бахыт Султанов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
«Проект уточненного бюджета предусматривает порядка 82 млрд тенге на повышение с 1 июля размера пенсии более чем для 2 млн получателей до 20% к уровню 2016 года. А также повышение с 1 июля текущего года размера единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Ожидается, что эти выплаты затронут порядка 400 детей», — сказал Султанов в мажилисе на презентации поправок в закон «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы».