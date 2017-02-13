В центре Киева закрылись пункты обмена валюты — СМИ
КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева на улицах Крещатик и Богдана Хмельницкого с утра в понедельник закрыты выносные пункты обмена валют.
КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева на улицах Крещатик и Богдана Хмельницкого с утра в понедельник закрыты выносные пункты обмена валют.
Однако кассы в банковских отделениях продолжали работу. Кассиры не сообщали причину простоя. Тем временем на рынке распространялись слухи о проверках «обменников» при отсутствии официальных объяснений, сообщает ubr.ua.
Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины начнет