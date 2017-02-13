В центре Киева закрылись пункты обмена валюты — СМИ

Однако кассы в банковских отделениях продолжали работу. Кассиры не сообщали причину простоя. Тем временем на рынке распространялись слухи о проверках «обменников» при отсутствии официальных объяснений, сообщает ubr.ua.

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины начнет стресс-тестирование следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы. По ее словам, результаты диагностики ожидаются к сентябрю.