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16:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани прокуратура требует восстановить здание гостиницы Дворянского собрания

Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, существует риск полного его разрушения.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Приволжского района Казани возбудила административное дело в отношении Гулии Харисовой, генерального директора ООО «Прогресс», собственника объекта культурного значения — Здания гостиницы Дворянского собрания. Надзорное ведомство установило, что сам объект находится в плачевном состоянии, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В процессе обследования здания на цоколе фасада обнаружились трещины шириной до 1 сантиметра. На значительных участках стен нарушены окрасочный и штукатурный слои. Отсутствуют конструкции крыши, деревянные перекрытия, кровельное покрытие и карнизы.

«При этом собственником здания ООО “Прогресс” до сих пор не проведены ремонтно-реставрационные работы с воссозданием утраченных конструктивных систем и декоративных элементов здания, что создает угрозу утраты значимого объекта культурного наследия», — отметил Руслан Галиев.

Объекты культурного наследия охраняются законодательством. Прокуратура подвергла нарушителя штрафу в 20 тысяч рублей в доход государства.

«Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Одновременно прокуратура республики внесла представление и в адрес регионального министра культуры. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения», — подчеркнул Руслан Галиев.

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