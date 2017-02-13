В Казани прокуратура требует восстановить здание гостиницы Дворянского собрания
Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, существует риск полного его разрушения.
Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии, существует риск полного его разрушения.
(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Прокуратура Приволжского района Казани возбудила административное дело в отношении Гулии Харисовой, генерального директора ООО «Прогресс», собственника объекта культурного значения — Здания гостиницы Дворянского собрания. Надзорное ведомство установило, что сам объект находится в плачевном состоянии, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В процессе обследования здания на цоколе фасада обнаружились трещины шириной до 1 сантиметра. На значительных участках стен нарушены окрасочный и штукатурный слои. Отсутствуют конструкции крыши, деревянные перекрытия, кровельное покрытие и карнизы.
«При этом собственником здания ООО “Прогресс” до сих пор не проведены
Объекты культурного наследия охраняются законодательством. Прокуратура подвергла нарушителя штрафу в 20 тысяч рублей в доход государства.
«Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Одновременно прокуратура республики внесла представление и в адрес регионального министра культуры. Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения», — подчеркнул Руслан Галиев.