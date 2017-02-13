На участке берегоукрепления Волги в Волгограде забита последняя свая

13 февраля здесь была забита последняя свая, строители приступают к активному сооружению так называемой нулевой рокадной дороги. За важным событием наблюдал губернатор Андрей Бочаров.

— Мы осуществляем мечту многих поколений волгоградцев, продлить благоустроенную набережную и сделать ее любимым местом отдыха, — заявил губернатор. — Сегодня ясно, что все наши планы, намеченные в 2014 году, будут выполнены.

Тогда, три года назад, берег представлял собой захламленную территорию, изрезанную оврагами и балочками. И мало кто верил, что здесь можно соорудить что-то путное в те сжатые сроки, что обозначил губернатор. Работа по укреплению правого берега Волги в Центральном районе Волгограда велась круглосуточно.

Пять участков строительства протянулись на без малого три километра. Общий вес металлоконструкций, погруженных в грунт, составил 9,5 тысяч тонн. Были дни, когда строители забивали по 40 свай в сутки. Намыто более миллиона кубов песчаного грунта. Причем, необходимо отметить, что грунт не просто намывается, а уплотняется, становится как материковый.

Очень важно, что, по инициативе губернатора Андрея Бочарова, и при поддержке федерального центра, удалось совместить два проекта — берегоукрепления и строительства нулевой рокадной дороги. Трасса позволит разгрузить дорожную сеть города и станет основной для болельщиков ЧМ-2018 при поездках на стадион «Волгоград-Арена». В общей сложности, согласно госконтракту, на укрепление правого берега Волги будет направлено более 2,8 миллиарда рублей.

Далее специалистам предстоит укрепить откосы железобетонными плитами, оборудовать съезды, видовые площадки и лестницы. Без этого было бы невозможно реализовать проект по возведению рокадной дороги вдоль Волги. Кроме того, в городе появятся современные зоны отдыха, смотровые площадки, пляж.

— По завершению этих двух проектов в Волгограде появится еще одно место массовых гуляний вдоль берега Волги, — отметил Андрей Бочаров. Мы планируем построить не просто рокадную дорогу, а благоустроить берег, где будут места для прогулок и активного отдыха, велодорожки, пляжная зона. Привести всю территорию в порядок, применяя единые архитектурные решения. Работа предстоит очень непростая и очень дорогостоящая, но у меня нет сомнений, что она будет выполнена.