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17:11 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму не будет резкого скачка цен на отдых, пообещали власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в предстоящем курортном сезоне не будет резкого скачка цен на отдых, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Черняк сообщал, что Крым в курортном сезоне 2017 года рассчитывает на приезд около 6 миллионов туристов. В прошлом году полуостров принял 5,573 миллиона туристов, что на 21% больше, чем в 2015 году.

«Цены останутся на уровне прошлого года. Резкого изменения ценовой политики на отдых в Крыму в этом курортном сезоне не будет: ни вверх, ни вниз», — сказал РИА Новости Черняк.

При этом глава комитета подчеркнул, что незначительное повышение цен, в пределах 10%, возможно в отдельных регионах республики.

«То, что весь Крым и все отели поднимут цены, такого не будет. Отдельные объекты, которые захотят заработать, однозначно пойдут на это, но тут ничего не поделать, последнее слово за выбором отдыхающих», — отметил Черняк.

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