Желающим организовать парковки в Воронеже предложили активизироваться

В понедельник, 13 февраля, мэр Воронежа Александр Гусев отдал распоряжение — до конца текущей недели объявить конкурс по поиску концессионера, готового заняться организацией платных парковок в центре города.

Это требование главы города прозвучало после того, как глава управления транспорта Владимир Анисимов сообщил, что его подразделение готово объявить соответствующий конкурс до конца февраля. По его оценкам, в результате можно будет ожидать, что соглашение с инвестором будет заключено в июле.

Но очевидно, что такие темпы Гусева не устроили, и он велел ускорить процесс:

— Если все документы уже подготовлены — давайте конкурс объявлять уже на этой неделе.

Поскольку никто не сказал, что документация нуждается в доработке, то бизнесменам, желающим вложить свои средства в городские платные парковки, следует приготовиться.

Напомним, что идея платных парковок в центре Воронеже властями всех уровней обсуждается уже не первый год. Еще в середине декабря 2015 года губернатор Алексей Гордеев распорядился: «К 15 января следующего года мы должны выбрать конкретную экономическую и технологическую модель создания и функционирования платных парковок в центре Воронежа».

Но отсутствие надежного финансирования заставило власти сбавить тон, и в октябре 2016 года первый вице-мэр Воронежа Вадим Кстенин выступил с идеей организовать в центре города «перехватывающие социальные парковки», поскольку воплощение проекта платных парковок «оказалось не таким простым».

Но через пару недель тему платных парковок опять поднял губернатор, поручив главе департамента транспорта и автодорог Александру Дементьеву «активизировать работу по привлечению инвестора для организации платных парковок».

В ноябре мэрия объявила, что инвестора будут искать через конкурс, но сама модель ведения дела оставалась тайной, пока уже в январе 2017 года не было объявлено, что администрация работает над концессионным соглашением.

Наконец, в начале февраля Александр Гусев собрал специальное совещание, на котором потребовал готовить соглашение еще быстрее.

В проекте соглашения предусмотрены обязательства концессионера по созданию системы управления платными городскими парковками, в том числе, реконструкции недвижимого имущества для организации центра управления парковками; обустройству участков дорог дорожными знаками, разметкой; установке паркоматов, информационных щитов о порядке и способах оплаты; приобретению комплексов фиксации нарушений; эксплуатации системы и содержанию парковочных мест.

Установлена максимальная стоимость одного часа парковки — 40 рублей. Первые 15 минут — бесплатно для всех категорий граждан. Правом бесплатной парковки будут наделены инвалиды и лица, перевозящие инвалидов (на специальных местах), участники Великой Отечественной войны и спецтранспорт (на всех местах, кроме предназначенных для инвалидов).

Также определены ориентировочные границы платного парковочного пространства — от Университетской площади до площади Заставы и от улицы Бахметьева до виадука у остановки «Работница». То есть весь центр города — крест-накрест.