Минэнерго инициирует введение ЧП в энергетике

Об этом сегодня в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина.

Министр отметил, что при введении чрезвычайных мероприятий на рынке электроэнергии внедряется ручная система управления энергосектором, осуществляется максимальная нагрузка на потребление теплоэлектростанциями газового угля. Также это означает, что станции будут работать на минимально допустимом составе оборудования с целью экономии угля.

Кроме этого, по словам министра, временные мероприятия на рынке электроэнергии предвидят введение веерных отключений. Глава ведомства также отметил, что министерство намерено уже завтра на заседании правительства обратиться с предложением о введении ЧП на рынке электроэнергии.

«Мы подготовили распоряжение о временном введении чрезвычайных мер на рыке электроэнергии, и мы в ближайшие часы внесем их, а заседание правительства», — заявил Насалик.

Министр подчеркнул, что если не принять сейчас необходимых мер, то уже через две недели Украина столкнется с проблемой невозможности покрытия пиковых нагрузок энергосистемы.