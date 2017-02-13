Конфликт в Чонгаре: комбат ВСУ принес свои извинения
Командир 34-го батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко извинился за конфликт с участием военнослужащих и представителей общественной организацией «Аскер».
Командир 34-го батальона 57-й бригады ВСУ Сергей Шпанко извинился за конфликт с участием военнослужащих и представителей общественной организацией «Аскер».
Об этом в Facebook сообщил журналист телеканала ATR Осман Пашаев.
«За вчерашние события приношу свои извинения. Надеюсь, что мы с вами дальше будем нести службу совместно. Все, что мы немного поломали, мы все до ума доведем, все сделаем», — заявил Шпанко.
Со стороны крымских татар извинения были приняты, и конфликт был исчерпан.
Ранее Чубаров рассказал свою версию инцидента в Чонгаре при участии ВСУ.