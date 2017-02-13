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18:44 (мск), источник: БЕЛТА

Зарегистрированная безработица в Беларуси за январь возросла на 0,1 процентного пункта до 0,9%

13 февраля, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси за январь текущего года повысился на 0,1 процентного пункта и достиг на 1 февраля 0,9% экономически активного населения (на 1 февраля прошлого года — 1,1%).

Источник: Reuters

Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

По его словам, в январе традиционно растет число обращений граждан за содействием в трудоустройстве и соответственно увеличивается регистрация безработных. К слову, за январь 2015 года уровень зарегистрированной безработицы повысился на 0,2%, за январь 2016 года — на 0,1 процентных пункта.

Зарегистрированная безработица в Беларуси за январь нынешнего года возросла на 0,2 процентного пункта в Брестской и Минской областях, на 0,1 процентного пункта — во всех остальных областях республики, а в столице этот показатель сохранился на прежнем уровне. Как результат, на 1 февраля текущего года безработица в Брестской, Витебской и Гомельской областях составила 1,1% от экономически активного населения региона, в Гродненской и Могилевской областях — 1%, в Минской области — 0,9%, в Минске — 0,5%.

Олег Токун назвал основные тенденции в сфере занятости и безработицы в январе нынешнего года по сравнению с январем прошлого года. Это снижение численности состоящих на учете безработных и уровня безработицы; увеличение спроса на рабочую силу; рост числа обращений в службу занятости за содействием в трудоустройстве и увеличение регистрации безработных.

Так, в органы по труду, занятости и соцзащите за содействием в трудоустройстве в январе 2017 года обратилось 19,2 тыс. человек, поставлено на учет в качестве безработных 15,9 тыс. человек (110,8% и 105,8% соответственно к январю 2016 года).

Наниматели заявили о наличии на 1 февраля текущего года 39,3 тыс. свободных рабочих мест — на 42,4% больше, чем было год назад. Спрос по рабочим профессиям практически не изменился: 49,2% от общего числа вакансий на 1 февраля нынешнего года против 49,1% на 1 февраля минувшего года.

В службе занятости состояло на учете на 1 февраля 2017 года 39,9 тыс. безработных — на 16,3% меньше, чем год назад. Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,7 до 1,0 безработных на одну вакансию. При этом численность безработных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий в Гродненской области (0,8 безработных на вакансию), в Могилевской области (0,9) и Минске (0,6).

В январе текущего года в качестве безработных зарегистрировано 289 высвобожденных работников (в январе прошлого года — 335). Олег Токун проинформировал, что в 2016 году в целях минимизации социальных издержек, связанных с оптимизацией численности работников организаций, осуществляющих реорганизацию производства, органами по труду, занятости и социальной защите проводился мониторинг состояния рынка труда организаций по вопросам использования рабочего времени, высвобождения персонала в связи с оптимизацией численности, а также проведения кадровой диагностики. Для содействия максимальной занятости высвобождаемых работников госслужба занятости регулярно организует информационные мероприятия по консультированию нанимателей и работников по вопросам трудового законодательства, законодательства о занятости населения и социальной защите, разъясняет ситуацию на рынке труда региона, открыты горячие линии. В 2016 году службой занятости и нанимателями разработан 51 совместный план, направленный на обеспечение занятости высвобождаемых работников (предусматриваются меры как по трудоустройству работников внутри организации, так и меры содействия занятости со стороны органов по труду, занятости и соцзащите).

Реализация мер активной политики занятости в текущем году будет продолжена. Это предусмотрено подпрограммой «Содействие занятости населения» Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016−2020 годы, подчеркнул Олег Токун. Среди основных задач подпрограммы — обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; содействие повышению качества трудовых ресурсов и росту конкурентоспособности рабочей силы; стимулирование экономической активности населения, вовлечение в трудовую деятельность экономически неактивного населения (инвалиды, женщины, имеющие малолетних детей, лица пенсионного возраста и другие), совершенствование институциональных, организационных и финансовых механизмов содействия занятости населения. «Сегодня один из главных приоритетов — содействие социально ответственной реструктуризации экономики», — подчеркнул представитель министерства.

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» в январе нынешнего года на созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости трудоустроено на постоянную работу 9,5 тыс. человек, из них 7,6 тыс. безработных; организовано обучение более 300 безработных; на новое место жительства и работы переселено 5 семей безработных; в оплачиваемых общественных работах приняли участие 5,9 тыс. человек.

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