Сотовым операторам могут запретить SMS-рассылки, если абонент против

В частности, поправки касаются рассылок SMS-сообщений абонентам сотовых операторов и некоторых услуг кабельного телевидения.

«В целях обеспечения права абонента отказаться от SMS-рассылок, проектом постановления предлагается в пункт 181 Правил внести дополнения в части закрепления обязанности оператора электросвязи осуществлять рассылку SMS-сообщений в сети других операторов электросвязи только при наличии заключенных с такими операторами договоров на прием и рассылку SMS-сообщений», — говорится в сообщении пресс-службы Минсвязи.

Кроме того, оператор электросвязи обязан осуществлять рассылку SMS-сообщений только с указанием абонентского номера или уникального кода идентификации. По письменному заявлению абонента оператор обязан прекратить передачу SMS-сообщений с указанного человеком номера или уникального кода идентификации, за исключением сообщений об услугах электросвязи и сообщений, передача которых осуществляется в соответствии с законодательством.

Поправки также оговаривают некоторые вопросы услуг кабельного телевидения. В частности, определены технические показатели, непосредственно влияющие восприятие абонентом качества изображения и звука. Ниже этих параметров оператор кабельного телевидения работать не имеет права. Они будут являться контрольными (индикативными) при устранении разногласий между кабельным оператором и абонентами в при оказании услуг.

«Таким образом, предлагается выстроить прозрачные правила взаимоотношений между абонентами и операторами электросвязи, которые позволят при возникновении спорных ситуаций оперировать нормами, в том числе технически параметрами качества услуги, и позволят заинтересованным сторонам в установленном законодательством порядке принимать согласованные решения при исполнении условий договора», — говорится в сообщении.

Минсвязи предлагает предприятиям, организациям, органам управления и иным заинтересованным лицам направлять свои предложения по этому проекту постановления правительства.