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17:48 (мск), источник: Ipress.ua

Вкладчикам ликвидированных банков облегчили получение средств

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключил соглашения с семью банками-агентами для осуществления выплат вкладчикам неплатежеспособных банков через автоматизированную систему.

Источник: Ipress.ua

«Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Кредобанк, Укргазбанк, ПУМБ, ТАСкомбанк и банк “Пивденный” получили доступ к промышленному процессинговому центру Фонда гарантирования», — сообщает Фонд на своем сайте.

Отмечается, что тестирование новой системы начнется на следующей неделе.

«Да, вкладчик сможет выбрать для получения средств отделения не одного банка, куда фонд направил реестр, а выбирать среди всех банков-агентов, подключенных к системе», — отмечают в Фонде.

Отметим, в Национальном банке Украины уверяют, что больших банкротств банков больше не будет.

За последние три года в Украине прекратили существование десятки банков, в том числе такие крупные, как «Дельта Банк», VAB банк, «Брокбизнесбанк», «Надра», «Имэксбанк».

Крупнейший банк Украины «Приват» от банкротства спасла только национализация.

В топ-10 по активам сейчас входят «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» (все государственные), «Райффайзен банк Аваль», «Укрсоцбанк», «Сбербанк», «УкрСиббанк», ПУМБ и «Альфа-банк».

Отметим, что в прошлом году государственный долг вырос до $72 млрд из-за национализации «ПриватБанка».

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