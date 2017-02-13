Вкладчикам ликвидированных банков облегчили получение средств
Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключил соглашения с семью
Фонд гарантирования вкладов физических лиц заключил соглашения с семью
«Правэкс-Банк,
Отмечается, что тестирование новой системы начнется на следующей неделе.
«Да, вкладчик сможет выбрать для получения средств отделения не одного банка, куда фонд направил реестр, а выбирать среди всех
Отметим, в Национальном банке Украины уверяют, что больших банкротств банков больше не будет.
За последние три года в Украине прекратили существование десятки банков, в том числе такие крупные, как «Дельта Банк», VAB банк, «Брокбизнесбанк», «Надра», «Имэксбанк».
Крупнейший банк Украины «Приват» от банкротства спасла только национализация.
В топ-10 по активам сейчас входят «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Укргазбанк» (все государственные), «Райффайзен банк Аваль», «Укрсоцбанк», «Сбербанк», «УкрСиббанк», ПУМБ и «Альфа-банк».
Отметим, что в прошлом году государственный долг вырос до $72 млрд