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18:13 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Живущих в аварийных домах в Краснодаре могут расселить в другие города края

Краснодар, 13 февраля, KrasnodarMedia. Жильцы аварийных домов на Кубани, как и по всей России, могут получить новые квартиры в других населенных пунктах.

В Госдуме предложили предоставлять квадратные метры взамен подлежащих сносу, за пределами городов и поселков, в которых находится аварийное жилье. Делать это собираются только с письменного согласия жильцов, чтобы не ущемить их интересы.

Сейчас предоставить жилье взамен аварийного можно только в том же населенном пункте, также оно должно быть «равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению». В другой город переезд возможен в ограниченных случаях. И что очень важно, сделать этого нельзя, даже если переехать в другое место хочет сам жилец, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на «Российскую газету».

Смягчение нормы помогло бы расселить людей из аварийного фонда вымирающих городов и сел без перспектив развития, малонаселенных территорий, экологически неблагоприятных районов. Это плюс. А вот и минус. Норма может дать почву для ущемления интересов жильцов. Они рискуют оказаться совсем не там, где хотели. Престарелые люди, не разобравшись во всех деталях предложения, могут подписать документы, и из родного и привычного населенного пункта уехать в совершенно чужое для них место против собственной воли.

Норма делает заложниками ситуации и регионы, которые вынуждены строить новое жилье и поддерживать инфраструктуру там, где люди жить не хотят. Внесение изменений позволило бы людям улучшить условия жизни, переселиться в более развитые с экономической и инфраструктурной точки зрения населенные пункты.

Поправки позволят промышленным городам привлекать рабочих за счет переселения на свою территорию.

Эксперты уверены, что, несмотря на некоторые риски, норма может благотворно повлиять на реализацию госпрограммы по расселению аварийного жилья, реализация которой идет с опозданием. Ее действие заканчивается в сентябре 2017 года. Однако за оставшееся время предстоит расселить 3,5 миллиона квадратных метров аварийного фонда, что составляет 31,7 процента целевого показателя, свидетельствуют данные мониторинга Центра ОНФ «Народная экспертиза».

Внесенные поправки не решат всех проблем, но в конкретных случаях могут стимулировать расселение аварийного жилья, считает Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС. «В норме заложено повышение мобильности населения и возможность выбора населенного пункта для жизни», говорит она. Что позволит привлечь к предоставлению жилья быстроразвивающиеся и промышленные города, заинтересованные в рабочей силе, сообщает «Российская газета».

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