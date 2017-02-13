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18:09 (мск), источник: Вести Сочи

Кондратьев: В 16-й раз принимаем инвестфорум в Сочи, уже научились его проводить

К Российскому инвестиционному форуму (РИФ), который пройдет в Сочи с 27 по 28 февраля, уже практически все готово.

Источник: Вести Сочи

Как и раньше форум примет медиацентр в Имеретинской низменности. Организаторы работают по уже отработанной годами схеме, остались мелкие организационные нюансы.

«Мы в 16-й раз принимаем форум в Сочи и можем говорить о том, что научились проводить главное экономическое событие региона. Активность должна быть в результативности. Просто в статистике, в количестве проектов она не нужна. Необходимо, чтобы все соглашения превратились в реальные рабочие места и предприятия», — заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оргкомитета по подготовке к саммиту.

РИФ вызывает высокий интерес не только у российских инвесторов, но и у иностранных. В этом году для участия в нем заявлены делегации из США, Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании. Впрочем, власти региона предпочтение намерены отдавать все-таки российским бизнесменам. Тем более, что участие в саммите подтвердили все 85 регионов страны.

«Конечно, мы рады и международным инвесторам, иностранным инвесторам, но я еще раз подчеркиваю, что у нас достаточно своих инвесторов. Для того чтобы мы могли уверенно стоять на ногах с точки зрения перспектив развития нашей экономики», — отметил Кондратьев.

На этот раз Краснодарский край подготовил больше 500 инвестпредложений. В портфеле региона 40 приоритетных проектов в ключевых отраслях экономики: сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, туризм и транспорт.

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