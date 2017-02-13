Петренко: Украинцы смогут регистрировать компании с мобильных телефонов
Принятие законопроекта об электронных доверительных услугах № 4685 даст возможность украинцам регистрировать компании с мобильных телефонов.
Принятие законопроекта об электронных доверительных услугах № 4685 даст возможность украинцам регистрировать компании с мобильных телефонов.
Об этом во время
«Для простого украинца это означает, что буквально со своего мобильного телефона каждый из нас с вами сможет зарегистрировать компанию, подписать любой договор, направить соответствующий запрос, получить любую информацию, которая касается деятельности того или иного органа», — отметил Петренко.
Он сообщил, что фактически этот законопроект исключит бюрократию и не будет необходимости в больших кипах бумаги.
«Минюст, обещаю вам это как министр юстиции, будет точно министерством, которое в наших сервисах будет использовать данные технологии», — отметил Петренко.
По его словам, после принятия законопроекта стоит ожидать очень быстрых результатов. Он напомнил, что 7 февраля этого года Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект «Об электронных доверительных услугах»