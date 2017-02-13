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19:52 (мск), источник: Kapital.kz

В Астане построят LRT и 200 новых теплых остановок

Акимат Астаны реализует ряд инфраструктурных городских решений.

Источник: Kapital.kz

В частности, в работе находится проект строительства LRT-линии от аэропорта столицы до нового железнодорожного вокзала.

Также власти города приступают при участии инвесторов к установке теплых павильонов на остановках общественного транспорта. В общей сложности планируется установить 200 новых «теплых остановок».

Об этом было рассказано на пресс-конференции, посвященной развитию астанинской агломерации, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В настоящее время масштабная установка теплых остановочных павильонов приостановлена. Это сделано для того, чтобы был пересмотрен подход к их установке. На сегодняшний день есть пять инвесторов, которые защищают свои проекты перед градсоветом в разных формах. Это будут не только теплые остановки, это будет целый остановочный комплекс. В нем будет представлена сама остановка, а также придорожный сервис. Планируется также через определенный километраж установить кабинки с представителем местной полицейской службы, перекусочные зоны и общественные туалеты. Все это будет реализовано по принципу ГЧП, в том числе международными компаниями, которые сегодня претендуют на установку данных павильонов за свой счет. Сейчас около 200 павильонов силами нескольких инвесторов планируется установить на территории Астаны. Эти остановки установят вблизи социальных объектов — в основном, школ и больниц. В дальнейшем, окупаемость планируется достичь за счет предоставления рекламных площадей», — сообщил директор информационно-аналитического центра «Бюро городских решений» при акимате Астаны Даурен Кайсаров.

Он также затронул вопрос и аутсорсинга снегоуборочной деятельности. По его словам, в настоящее время в Астане существуют частные предприниматели, которые задействованы в процессе уборки снега и вывоза твердых бытовых отходов.

«Эта система будет лишь совершенствоваться, чтобы улучшить сервис, потому что от жителей сейчас в зимний период поступают жалобы, что во дворе снег не убран или убирается не вовремя. Но если брать картину в целом, то основные магистрали находятся в ведении городских служб — они убираются в приоритетном порядке, затем расчищаются проезды до социальных объектов, после убираются валы с дорог и т. д. А вот уже второстепенные улицы и межквартальные территории частично распределены между представителями малого и среднего бизнеса, которые самостоятельно закупают технику и участвуют в тендерах в каждом из районных акиматов», — пояснил Даурен Кайсаров.

В свою очередь, директор медиа-холдинга Elorda Akparat при акимате Астаны Кайсар Жумабайулы уточнил, что за прошлый 2016 год от жителей столицы по номеру «109» городской администрации поступило 1 тыс. 729 обращений в связи с неудовлетворительной уборкой снега в столице.

Говоря о строительстве линии легкорельсового транспорта Даурен Кайсаров отметил, что в составе совета предпринимателей при акимате Астаны работает инфраструктурный блок, в который вошли достаточно известные эксперты: они представляют несколько транспортных компаний, специализирующихся на транспортно-логистических решениях. В то же время, как уточнил спикер, проект LRT начнет реализовываться с нынешнего года, он соединит международный аэропорт «Астана», выставочный комплекс ЭКСПО, новый жилой и бизнес-центр «Абу-Даби Плаза» и строящийся новый железнодорожный вокзал на левом берегу столицы.

В ходе встречи спикеры подняли и весьма животрепещущий вопрос последнего времени, остро стоящий для коммунальных и полицейских служб — систематическая кража чугунных люков с колодцев города с последующей сдачей в пункты приема металлолома.

«Воруют люки и защитный экран на силовых кабелях. Да, действительно, это происходит и происходит по нескольким причинам: люки, которые были металлические, чугунные, их сдавали в пункты приема металлолома, но местная полицейская служба провела работу и те пункты, которые принимали ворованное имущество — с ними уже определенная профилактическая работа проведена. У нас пока нет возможности в один день убрать все металлические люки и поставить на их место другие — на основе каучука. Это весьма затратно, но вопрос решается. Поэтому сейчас приходится непосредственно реагировать акимату и полицейской службе на каждый факт подобных правонарушений. Например, недавно произошло замыкание на силовом кабеле в полтора километра, обслуживающих несколько кварталов, которые остались без света. Причина была в том, что “вандалы” смотали защитный экран, медную проволоку. Они проникли через люк, залезли в канал, в нем ползли и сматывали железную оболочку. К сожалению, это невозможно предусмотреть, потому что в этот канал устанавливают специальный люк. Этот люк вскрывают обычно в ночное время, так что трудно поначалу обнаружить где, в каком месте на протяжении расстояния в 1,5 км. был вскрыт люк. Для обнаружения требуется достаточно много времени. В подобных случаях и аким города, и специально созданный штаб, которым руководит заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов оперативно отрабатывают эти вопросы. При поступлении звонка в службу “109” с информацией, что снят люк, на место выезжает закрепленная служба, представители местной полицейской службы и акимата, которые пока не устранят эту проблему и пока не оцепят люк специальными оградительными знаками не снимут инцидент с контроля. Поэтому при возникновении таких ситуаций просьба всегда обращаться в колл-центр “109” или сообщать любыми доступными средствами», — констатировал Даурен Кайсаров.

Вместе с тем, Кайсар Жумабайулы, уточнил, что если сравнивать статистику 2015 и 2016 годов, то количество обращений жителей Астаны в связи с воровством люков увеличилось на 50%. Так, в 2015 году было 1 тыс. 090 подобных обращений. А в 2016 году в акимат обратилось уже 2 тыс. 113 граждан с такими жалобами. При этом, в 2015 году было зафиксировано 18 случаев падения людей в открытые люки. Тогда как в 2016 году их число снизилось до 15 случаев. Между тем, с начала этого года уже зафиксировано два случая падения людей в открытые люки на улицах.

«Этот ключевой вопрос находится на контроле ДВД, ведется тесное взаимодействие с местной полицейской службой», — заключил Кайсар Жумабайулы.

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