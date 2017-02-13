Казахстанская медицина перейдет на электронные формы отчетности

«Сейчас в нашей работе намечено два крупных направления, планируемых на этот год. Это технологическая модернизация, то есть, сокращение бумажной работы для медработников и переход с бумажных, ненужных отчетов на электронные формы отчетности, и вообще снижение ненужных видов отчетности. Во-вторых, снижение барьеров при оказании медицинской помощи. Барьеры у нас существуют, как административные, так и другие. Наши медработники оказываются заложниками множества приказов, нормативных документов, которые нам сейчас предстоит пересмотреть в свете лучшей современной доказательной медицинской практики», — сказала А. Аипханова.

На круглом столе обсуждали вопросы, связанные с предстоящим внедрением системы обязательного социального медицинского страхования, которая должна начать работать уже с 1 июля текущего года.