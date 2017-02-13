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18:39 (мск), источник: Kazinform

Казахстанская медицина перейдет на электронные формы отчетности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанская медицина перейдет на электронные формы отчетности. Об этом сообщила журналистам исполняющая обязанности генерального директора Республиканского центра развития здравоохранения Айнур Аипханова в ходе круглого стола в Национальном научном медицинском центре.

Источник: Kazinform

«Сейчас в нашей работе намечено два крупных направления, планируемых на этот год. Это технологическая модернизация, то есть, сокращение бумажной работы для медработников и переход с бумажных, ненужных отчетов на электронные формы отчетности, и вообще снижение ненужных видов отчетности. Во-вторых, снижение барьеров при оказании медицинской помощи. Барьеры у нас существуют, как административные, так и другие. Наши медработники оказываются заложниками множества приказов, нормативных документов, которые нам сейчас предстоит пересмотреть в свете лучшей современной доказательной медицинской практики», — сказала А. Аипханова.

На круглом столе обсуждали вопросы, связанные с предстоящим внедрением системы обязательного социального медицинского страхования, которая должна начать работать уже с 1 июля текущего года.

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