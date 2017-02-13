«Гранком» к осени 2018 г планирует ввести в Нижегородской области производство порошковой металлургии

ООО «Гранком» (Нижегородская область, входит в группу «Русполимет») в конце лета 2018 года планирует ввести на территории технопарка «Саров» (п. Сатис, Нижегородская область) новое производство порошковой металлургии, сообщил председатель совета директоров ПАО «Русполимет» Виктор Клочай на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, на сегодняшний день полностью готов инженерный и технологический проект, до конца февраля планируется подписание контрактов на поставку оборудования, в конце марта планируется «выйти на строительную площадку».