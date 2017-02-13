«Гранком» к осени 2018 г планирует ввести в Нижегородской области производство порошковой металлургии
На сегодняшний день полностью готов инженерный и технологический проект, планируется подписание контрактов на поставку оборудования.
На сегодняшний день полностью готов инженерный и технологический проект, планируется подписание контрактов на поставку оборудования.
ООО «Гранком» (Нижегородская область, входит в группу «Русполимет») в конце лета 2018 года планирует ввести на территории технопарка «Саров» (п. Сатис, Нижегородская область) новое производство порошковой металлургии, сообщил председатель совета директоров ПАО «Русполимет» Виктор Клочай на
По его словам, на сегодняшний день полностью готов инженерный и технологический проект, до конца февраля планируется подписание контрактов на поставку оборудования, в конце марта планируется «выйти на строительную площадку».
«Если в феврале будут подписаны контракты по оборудованию, то в