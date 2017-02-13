Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Невесту Федора Бондарчука заподозрили в беременности
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Евросоюз может выдать России беглого депутата Госдумы - СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Девять продуктов, которые утоляют жажду
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Бабочки из шрамов
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
18:19 (мск), источник: Интерфакс

«Гранком» к осени 2018 г планирует ввести в Нижегородской области производство порошковой металлургии

На сегодняшний день полностью готов инженерный и технологический проект, планируется подписание контрактов на поставку оборудования.

ООО «Гранком» (Нижегородская область, входит в группу «Русполимет») в конце лета 2018 года планирует ввести на территории технопарка «Саров» (п. Сатис, Нижегородская область) новое производство порошковой металлургии, сообщил председатель совета директоров ПАО «Русполимет» Виктор Клочай на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, на сегодняшний день полностью готов инженерный и технологический проект, до конца февраля планируется подписание контрактов на поставку оборудования, в конце марта планируется «выйти на строительную площадку».

«Если в феврале будут подписаны контракты по оборудованию, то в марте-апреле 2018 года будет поступать оборудование, затем — монтаж и пуско-наладка, и реально — к концу лета 2018 года — запуск. Это темпы вообще космические», — отметил В. Клочай.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители Свердловской области в 2016 году поменяли свои имена на Люцифер и Джек Дениелс
Песков объявил дату встречи Путина и Трампа
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
В Сети появились кадры разрушающейся плотины в США
ЕК не разрешила греческим островам принимать россиян без виз
В Сирию направлен батальон военной полиции из Ингушетии
Спорт
Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв Сборная России досрочно выиграла Евротур, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Персиковый цвет в интерьере: как применить
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
В Москве раскрыли схему мошенничества с капремонтом
В московских подъездах установят тысячи видеокамер
Леди
Какие украшения войдут в моду в этом году (фото) Российские дизайнеры украшений и трендсеттеры рассказали «Леди Mail.Ru» о ювелирных трендах, а заодно о своих фаворитах.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь