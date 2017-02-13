Стало известно, как будут выглядеть первые станции метро на столичном Виноградаре
В КГГА показали эскизы двух первых станций метро на Виноградаре, пишет 44.ua.
В КГГА показали эскизы двух первых станций метро на Виноградаре, пишет 44.ua.
«Это не конечный результат. Проект будет еще дорабатываться, так как ТЭО строительства находится на стадии прохождения экспертизы», — прокомментировал заместитель главы КГГА Илья Сагайдак.
Как сообщалось ранее, в 2019 г. на столичном Виноградаре планируют завершить строительство двух станций метро.
Строительные работы начнутся уже в этом году. Они обойдутся приблизительно в 5 млрд грн.