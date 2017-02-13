Стало известно, как будут выглядеть первые станции метро на столичном Виноградаре

«Это не конечный результат. Проект будет еще дорабатываться, так как ТЭО строительства находится на стадии прохождения экспертизы», — прокомментировал заместитель главы КГГА Илья Сагайдак.

Как сообщалось ранее, в 2019 г. на столичном Виноградаре планируют завершить строительство двух станций метро. Сырецко-Печерская линия киевского метрополитена будет продлена за счет строительства участка длиной 10,5 км с шестью станциями.

Строительные работы начнутся уже в этом году. Они обойдутся приблизительно в 5 млрд грн.