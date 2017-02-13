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18:40 (мск), источник: Вести Сочи

Власти собираются увеличить стоимость льготных проездных в Краснодарском крае

Стоимость льготного проездного в Краснодарском крае не повышалась с 2014 года.

Ряд экспертов утверждает, что сегодня ее увеличение на 30% будет экономически обоснованным. Это стало бы серьезным ударом по карманам пенсионеров и инвалидов, поэтому власти региона нашли возможность минимизировать рост цен.

Ожидается, что подорожание льготного проездного в Краснодарском крае произойдет 1 марта и составит в среднем 18%, сообщает пресс-служба администрации Сочи. На территории региона действует 7 видов льготных проездных документов, цены на которые подлежат ежегодному пересмотру.

Сегодня в Краснодарском крае насчитывается 355 тысяч льготников, которые пользуются соцподдержкой по оплате проезда. За каждого из них власти региона доплачивают транспортникам от 460 до 940 рублей (в зависимости от вида проездного документа).

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