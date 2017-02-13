В Усть-Каменогорске перевозчики добились увеличения тарифов, ЖКХ создаст государственный автопарк

На совещании у антимонопольщиков выяснилось, что в следующем году заканчивается срок действия разрешительных документов на право обслуживания маршрутов регулярных городских автомобильных перевозок пассажиров и багажа, а открытие новых маршрутов не планируется.

Теперь отделу ЖКХ предстоит сделать все необходимые расчеты и представить экономическое обоснование их предложения.