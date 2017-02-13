В Усть-Каменогорске перевозчики добились увеличения тарифов, ЖКХ создаст государственный автопарк

На совещании у антимонопольщиков выяснилось, что в следующем году заканчивается срок действия разрешительных документов на право обслуживания маршрутов регулярных городских автомобильных перевозок пассажиров и багажа, а открытие новых маршрутов не планируется.
Теперь отделу ЖКХ предстоит сделать все необходимые расчеты и представить экономическое обоснование их предложения.
Как ранее сообщалось на сайте YK-news.kz, на днях было официально опубликовано постановление городского акимата об утверждении нового тарифа на проезд. Теперь в Усть-Каменогорске проезд в общественном транспорте будет стоить 90 тенге. Новый тариф вступит в силу 22 февраля.