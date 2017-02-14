Госдолг Нижегородской области на 1 февраля составил 73,42 млрд рублей
Государственный долг Нижегородской области на 1 февраля 2017 года составил 73,42 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте регионального минфина.
Государственный долг Нижегородской области на 1 февраля 2017 года составил 73,42 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на сайте регионального минфина.
Основной долг составляют облигационные займы (31,6 млрд рублей). На кредиты банков приходится 22 млрд рублей, на бюджетные кредиты — 19,42 млрд рублей, на госгарантии — 394,89 млн рублей.
По сравнению с 1 января госдолг снизился на 6,4%. Основное сокращение произошло за счет уменьшения долга по банковским кредитам: с 27 до 22 млрд рублей.
Напомним, за 2016 год госдолг области вырос на 6,4%. Основная часть госдолга на начало этого года приходится на облигационные займы — 31,6 млрд рублей (40,3%). На банковские кредиты приходится 27 млрд рублей (34,4%), на бюджетные кредиты — 19,42 млрд рублей (24,8%). По договорам о предоставлении госгарантий долг составляет 400 тысяч рублей.