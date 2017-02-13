За счёт медстрахования в Казахстане будут лечить онкобольных и пересаживать органы

Медицинское страхование, по словам Алексея Цоя, подразумевает под собой солидарную ответственность. Таким мнением
«Мы должны понять, что каждый в ответе за своё здоровье. Что делает страховая медицина? Она позволит справиться с теми рисками, которые нас ожидают. Во всём мире идёт старение населения. Да, мы добиваемся увеличения продолжительности жизни, которое у нас в Казахстане увеличивается. Вместе с тем, это несёт за собой большую нагрузку на здравоохранение, потому что население больше болеет. Соответственно рост и потребность в этих услугах опережает темпы инвестирования государства в здравоохранение, поэтому нужна солидарная ответственность», — пояснил
За счёт обязательного медицинского страхования в Минздраве намерены расширить объём предоставляемых услуг. В их числе будет выделение лекарств для онкобольных и страдающих туберкулёзом людей.
«Мы проанализировали, что наши граждане в последние годы тратят больше своих собственных средств на лечение. Это нехороший тренд. Задача, чтобы взносы из собственного кармана не превышали 20%, а у нас за 30% зашкаливают. Была поставлена задача, как сделать финансовую устойчивую систему, которая расширит объём услуг и будет покрываться за счёт системы страхования. Это расширение лекарственных средств, которые сейчас выдаются только для льготных категорий граждан — онкологические или противотуберкулёзные. Перечень есть, мы его планируем расширять поэтапно: добавлять лекарства, которые граждане могли бы не покупать за свой счёт, а их стоимость возмещались бы из средств фонда», — отметил Алексей Цой.
«Используя элементы реабилитации, мы сможем быстрее восстановить пациентов, быстрее вернуть их к работе… Есть ещё проблемы с ожиданием, когда наши граждане ждут высокотехнологичных операций. Например, замена тазобедренного сустава. Есть период ожидания, потому что сам протез стоит от четырёх до шести тысяч долларов. Мы хотим эти списки расширить, чтобы граждане могли дождаться быстрее нужной операции. Это тоже будет покрываться за счёт страхования. То же самое касается ЭКО и трансплантации органов», — заключил
Они будут вносить средства за своих работников в Фонд обязательного медицинского страхования. Процент ставки будет поэтапно повышаться: с 4% до 7%. О том, что нужно знать об обязательном медицинском страховании в Казахстане, можно прочитать здесь.