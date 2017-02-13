За счёт медстрахования в Казахстане будут лечить онкобольных и пересаживать органы

Медицинское страхование, по словам Алексея Цоя, подразумевает под собой солидарную ответственность. Таким мнением вице-министр здравоохранения поделился в кулуарах круглого стола, где обсуждали внедрение ОСМС.

«Мы должны понять, что каждый в ответе за своё здоровье. Что делает страховая медицина? Она позволит справиться с теми рисками, которые нас ожидают. Во всём мире идёт старение населения. Да, мы добиваемся увеличения продолжительности жизни, которое у нас в Казахстане увеличивается. Вместе с тем, это несёт за собой большую нагрузку на здравоохранение, потому что население больше болеет. Соответственно рост и потребность в этих услугах опережает темпы инвестирования государства в здравоохранение, поэтому нужна солидарная ответственность», — пояснил вице-министр.

За счёт обязательного медицинского страхования в Минздраве намерены расширить объём предоставляемых услуг. В их числе будет выделение лекарств для онкобольных и страдающих туберкулёзом людей.

«Мы проанализировали, что наши граждане в последние годы тратят больше своих собственных средств на лечение. Это нехороший тренд. Задача, чтобы взносы из собственного кармана не превышали 20%, а у нас за 30% зашкаливают. Была поставлена задача, как сделать финансовую устойчивую систему, которая расширит объём услуг и будет покрываться за счёт системы страхования. Это расширение лекарственных средств, которые сейчас выдаются только для льготных категорий граждан — онкологические или противотуберкулёзные. Перечень есть, мы его планируем расширять поэтапно: добавлять лекарства, которые граждане могли бы не покупать за свой счёт, а их стоимость возмещались бы из средств фонда», — отметил Алексей Цой.