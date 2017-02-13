Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Долгожители, которые перешагнули 100-летний рубеж
Розе Сябитовой — 55: самые незабываемые появления свахи на ТВ
У Андрея Аршавина родилась дочь
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Названы лучшие фото живой природы по версии World Press PhotoПервое место занял снимок испанца Фрэнсиса Переса, который заметил у Канарских островов запутавшуюся в рыболовных сетях морскую черепаху
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Москвичам вернули переплаченные за ЖКУ деньги
В России увеличили налог на недостроенные дома
Украинская ДРГ в ЛНР не дождалась помощи и подорвалась – СМИ
СМИ: бойцы ВСУ уничтожили базу меджлиса у Крыма
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Развод оказался полезнее для женского здоровья, чем брак
Цельнозерновые продукты помогают держаться в форме
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
20Ситуация на юго-востоке Украины
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
19:47 (мск), источник: Informburo.kz

За счёт медстрахования в Казахстане будут лечить онкобольных и пересаживать органы

Вице-министр здравоохранения рассказал, к каким изменениям приведёт обязательное медицинское страхование граждан, внедряемое в Казахстане.

Источник: Informburo.kz

Медицинское страхование, по словам Алексея Цоя, подразумевает под собой солидарную ответственность. Таким мнением вице-министр здравоохранения поделился в кулуарах круглого стола, где обсуждали внедрение ОСМС.

«Мы должны понять, что каждый в ответе за своё здоровье. Что делает страховая медицина? Она позволит справиться с теми рисками, которые нас ожидают. Во всём мире идёт старение населения. Да, мы добиваемся увеличения продолжительности жизни, которое у нас в Казахстане увеличивается. Вместе с тем, это несёт за собой большую нагрузку на здравоохранение, потому что население больше болеет. Соответственно рост и потребность в этих услугах опережает темпы инвестирования государства в здравоохранение, поэтому нужна солидарная ответственность», — пояснил вице-министр.

За счёт обязательного медицинского страхования в Минздраве намерены расширить объём предоставляемых услуг. В их числе будет выделение лекарств для онкобольных и страдающих туберкулёзом людей.

«Мы проанализировали, что наши граждане в последние годы тратят больше своих собственных средств на лечение. Это нехороший тренд. Задача, чтобы взносы из собственного кармана не превышали 20%, а у нас за 30% зашкаливают. Была поставлена задача, как сделать финансовую устойчивую систему, которая расширит объём услуг и будет покрываться за счёт системы страхования. Это расширение лекарственных средств, которые сейчас выдаются только для льготных категорий граждан — онкологические или противотуберкулёзные. Перечень есть, мы его планируем расширять поэтапно: добавлять лекарства, которые граждане могли бы не покупать за свой счёт, а их стоимость возмещались бы из средств фонда», — отметил Алексей Цой.

В Минздраве также намерены увеличить долю реабилитационных услуг, операций по трансплантации органов и ЭКО.

«Используя элементы реабилитации, мы сможем быстрее восстановить пациентов, быстрее вернуть их к работе… Есть ещё проблемы с ожиданием, когда наши граждане ждут высокотехнологичных операций. Например, замена тазобедренного сустава. Есть период ожидания, потому что сам протез стоит от четырёх до шести тысяч долларов. Мы хотим эти списки расширить, чтобы граждане могли дождаться быстрее нужной операции. Это тоже будет покрываться за счёт страхования. То же самое касается ЭКО и трансплантации органов», — заключил вице-министр.

Закон об обязательном медицинском страховании вступил в силу с начала 2017 года. Отчисления в страховой фонд работодатели обязаны начислять с 1 июля.

Они будут вносить средства за своих работников в Фонд обязательного медицинского страхования. Процент ставки будет поэтапно повышаться: с 4% до 7%. О том, что нужно знать об обязательном медицинском страховании в Казахстане, можно прочитать здесь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
За счёт медстрахования в Казахстане будут лечить онкобольных и пересаживать органы
В интернете появились трансляции с разрушающейся плотины в США
В России возник дефицит пшеницы для производства хлеба
Роструд напомнил о графике выходных дней на следующей неделе
Победителем World Press Photo 2017 стал снимок убийства посла
Конгрессвумен в США поверила в назначенного РФ лидера Лимпопо
ЕК не разрешила греческим островам принимать россиян без виз
Только один легкоатлет РФ вернул медаль ОИ после перепроверок
Спорт
Заложники стиля. Этой сборной не нужны Мозякин и Шипачёв Сборная России досрочно выиграла Евротур, не привлекая Шипачёва, Мозякина и других звёзд. Нужны ли они на чемпионате мира?
Авто
Чудеса на авторынке: почему трехлетние машины дороже новых Если любой специалист посмотрит на российские рейтинги остаточной стоимости машин, то он придет в недоумение
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Стало известно имя новой соведущей Нагиева в шоу «Голос. Дети» «Первый канал» сообщил, что в новом сезоне популярного вокального конкурса у бессменного ведущего появится новая напарница
Недвижимость
Владельцев неоформленных дач обложат двойным налогом
Как сэкономить на платежах ЖКХ до 50%
В Крыму начали выдавать дешевую ипотеку
Петербуржцы начали массово жаловаться на услуги ЖКХ
Леди
Как сложилась жизнь русских принцесс в Европе Кто из царских дочерей уехал в Европу и как там сложилась их жизнь.
Дети
Филипп Киркоров готов снова стать папой Популярный певец считает, что возраст — не помеха отцовству.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь