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20:25 (мск), источник: УНИАН

Гонтарева помогла Внешэкономбанку вывести деньги из Платинума — СМИ

По информации членов банковского комитета парламента, именно в Нацбанке настояли, чтобы обязательства Платинума перед россиянами были закрыты перед тем, как банк рухнет.

Источник: УНИАН

Перед банкротством Платинум Банка его руководство перевело крупные суммы денег в Проминвестбанк, дочернюю структуру российского Внешэкономбанка. Деньги россиян были спасены по указанию руководства Национального банка Украины. Об этом сообщает «Вести».

По информации издания, в конце прошлого года, когда в предстоящем банкротстве Платинума уже мало кто сомневался, госпредприятие Украэрорух, которое собирает сборы за пролеты над украинским авиапространством, перечислил на текущие счета в Платинум Банке 320 млн грн. Решение принимал первый заместитель директора Сергей Гомболевский. В 2012—2013 годах он работал исполнительным директором аэропорта Одесса, реконструкцией которого в то время занимались компании, связанные с основным акционером Платинум Банка Борисом Кауфманом.

«Но это лишь первая часть истории. Как выяснилось, зашедшие в Платинум средства Украэроруха позволили банку сделать перечисление практически на такую же сумму в Проминвестбанк, дочернюю структуру российского государственного Внешэкономбанка, который входит в санкционный список США», — пишут «Вести».

«По информации членов банковского комитета парламента, именно в Нацбанке настояли, чтобы обязательства Платинума перед россиянами были закрыты перед тем, как банк рухнет. Поэтому и закрыли глаза на организованный Кауфманом “заход” средств Украэроруха. Дело в том, что между главой Нацбанка и ВЭБом уже достаточно давно сложились партнерские отношения. За последние два года банк неоднократно оказывался на грани потери платежеспособности, но помогать украинский “дочке” в Москве не хотели, так как ВЭБ испытывал большие финансовые трудности из-за закрытия западных рынков капитала. Проще было договориться с НБУ о выделении Проминвестбанку рефинансирования. По словам народного депутата Игоря Луценко, есть информация, что в конце прошлого года Гонтарева несколько раз встречалась с новым главой ВЭБа, выпускником академии ФСБ Сергеем Горьковым. Российская сторона неоднократно заявляла о желании избавиться от Проминвеста: видимо, между руководством НБУ и россиянами сейчас ведутся непубличные торги по этому вопросу», — сообщает издание.

По мнению авторов публикации, «о возможном сговоре руководства ВЭБа и НБУ говорит и факт, что на должность председателя правления Проминвеста минувшим летом был делегирован довольно близкий к Екатерине Рожковой (читай к Валерии Гонтаревой) человек — зам главы украинского подразделения “Сбербанка России” Андрей Рожок».

«Бывшие сослуживцы Екатерины Рожковой и Андрея Рожка по работе в банке Аваль и Эрсте Банке утверждают, что эту пару много лет связывают не только деловые отношения (на что, в частности, указывает отчество дочери Рожковой).

«Рожок и Рожкова вместе работали в банке “Аваль”, а затем он переехал за ней в Одессу, в Финбанк. Пока Рожкова трудилась в Платинуме, Рожок работал в другом российском госбанке — Сбербанке России», — цитирует издание журналиста Александра Дубинского.

«В банковском комитете подозревают — закрыв долги перед россиянами средствами Украэроруха, владельцы Платинума “отблагодарили” чиновников Нацбанка», — считают авторы расследования, так как глава НБУ Валерия Гонтарева долгое время закрывала глаза на то, что банк активно привлекал средства населения, которые затем выводились через инсайдерские кредиты на компании, связанные с собственниками банка.

«В свою очередь нацбанковцы “получат долю” при продаже Проминвеста, которая сейчас согласовывается с Москвой», — пишут «Вести» со ссылкой на полученную информацию.

Напомним, Платинум Банк признан неплатежеспособным в начале 2017 года. На грани банкротства он балансировал последние два года. Еще в 2015 году Платинум отказался отдавать несколько депозитов компании МТС на общую сумму 250 млн грн. Одновременно банка привлекал депозиты, заманивая население заоблачными процентами по вкладам. Затем собранные средства выводились с помощью инсайдерских кредитов на подставные компании.

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