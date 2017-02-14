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09:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские перевозчики потратили на новые автобусы 577 млн рублей

Транспортные компании убрали с маршрутов 119 старых автобусов большой вместимости.

Частные воронежские перевозчики вложили 577 млн рублей в обновление подвижного состава, рассказал руководитель городского управления транспорта Владимир Анисимов на планерке в мэрии в понедельник, 13 февраля. Транспортные компании в 2016 году приобрели 261 новый автобус. С марта 2015-го перевозчики сняли с маршрутов 119 автобусов, прослуживших более 20 лет.

Обновление подвижного состава было ключевым условием при заключении договоров с перевозчиками. Мэрия подписала пятилетние контракты с транспортными компаниями в 2015 году. Перевозчики обязались обновить по 30% подвижного состава в 2015 и 2016 годах и по 20% — в 2017 и 2018 годах.

Автотранспортные предприятия обновили в первую очередь более дешевые автобусы малой и средней вместимости, признал Владимир Анисимов — по его словам, в этой части компании перевыполнили план. В 2014-м предприятия купили всего 130 новых автобусов (на 228,9 млн рублей), в 2015-м — 249 (451,3 млн рублей). В 2016 году на маршруты вышел 261 новый автобус — 114 малого класса, 116 — среднего и 31 — большого.

По словам Анисимова, в 2017 году городские власти сосредоточатся на том, чтобы перевозчики заменили дорогие автобусы большой вместимости.

Справка РИА «Воронеж»

Перевозкой пассажиров в Воронеже занимаются 13 предприятий — муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» и 12 частных компаний. Ежедневно на дороги города выходят около 1,7 тыс. автобусов и 52 троллейбуса. В городе работают 107 автобусных маршрутов и четыре троллейбусных.

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