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10:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Кубань покажет проекты «зеленой» экономики на сочинском инвестфоруме

85 регионов России примут участие в инвестиционном форуме в Сочи. Впервые заявки поданы из всех субъектов страны.

Источник: ГТРК «Кубань»

Подготовку к саммиту обсудили на заседании оргкомитета, которое провел губернатор.

Форум сменил время проведения и название. Теперь вместо международного это Российский инвестиционный форум, и состоится он с 27 по 28 февраля в Сочи.

— Я считаю, что и в Российской Федерации, и в нашем крае достаточно собственных инвесторов, которые могут активно делать экономику. Конечно, мы рады и международным инвесторам, иностранным инвесторам. Но я еще раз подчеркиваю, что у нас достаточно своих инвесторов, чтобы мы могли уверенно стоять на ногах с точки зрения перспектив развития нашей экономики. Хочу еще также отметить, что международные инвесторы не уходят: заявлены участники из различных стран, в том числе делегации из США. Будут делегации и из Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании. Коллеги, когда наш форум даже был международным, такой весомой иностранной составляющей не было, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

На форум Краснодарский край привезет более 500 предложений на сумму 270 миллиардов рублей. В ключевых отраслях экономики, таких как промышленность, сельское хозяйство, курорты, представлены 40 приоритетных проектов. Все они проходят государственную экспертизу. Инвестпредложения на форуме должны быть реальными для воплощения, подчеркнул Вениамин Кондратьев.

— Главное, чтобы мы еще научились с него зарабатывать. Вот в чем вопрос. Не просто проводить форум, а зарабатывать. Это основное, ради чего мы сегодня стремимся, чтобы этот форум на Кубани проходил. И другого назначения его я не вижу. Это не просто какая-то тусовочная площадка. На самом деле серьезнейшее бизнес-сообщество приезжает к нам в Сочи. Главы муниципалитетов должны быть самыми большими, основными менеджерами в своем районе. Сумейте продать свои проекты, навязать, втянуть инвестора, убедить в том, что кроме как в вас больше вкладываться некуда, — отметил Вениамин Кондратьев.

Также Кубань выставит проекты для «зеленой» экономики — концептуально новой стратегии развития, когда экономический рост связан с сохранением окружающей природы и ее ресурсов. В инвестиционном портфеле края — предложения по выращиванию экопродуктов, развитию альтернативной энергетики и переработке мусора.

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