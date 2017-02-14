«Четвертая волна» принудительного сноса самостроя начнется в Москве

«В постановлении указывается 54 объекта самостроя. Для объекта на Кронштадтском бульваре, владение 5Б, строение 1, срок добровольного демонтажа истекает только 26 февраля, так как он очень крупный — его площадь более 3,5 тыс. кв.м. Владельцы этого объекта выразили согласие на демонтаж при содействии префектуры и приступили к разбору конструкций», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что срок на добровольный снос рассчитывался индивидуально для каждой незаконной постройки, и зависит от высоты этой постройки и площади земельного участка.

При этом три четверти объектов «четвертой волны» владельцы готовы демонтировать в добровольном порядке.

Так, в Госинспекцию по 11 объектам поданы заявления на демонтаж собственными силами, по 30 объектам получены уведомления о согласии на демонтаж при содействии префектур. Около 30 объектов самостроя уже демонтированы, территория планируется к благоустройству.

Всего к принудительному сносу запланировано 13 объектов, площадью 2,4 тыс. кв.м. Принудительно под снос пойдут объекты в Северо-Восточном округе, расположившиеся вдоль аллеи на тротуаре по улице Егора Абакумова, дома 10А и 10А строения 1−5, в Северо-Западном округе на улице Маршала Василевского, дом 13, строение 1 и другие.

Компенсация за снос объекта самовольного строительства силами собственника составляет 55,5 тыс. рублей в расчете на каждый кв.м недвижимости. Если владелец обратился к городу за содействием в демонтаже, компенсация — 51 тыс. рублей за метр.

«Первая волна» принудительного сноса самостроя стартовала в феврале прошлого года. Тогда ни один владелец из этих объектов не согласился на добровольный снос.