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10:37 (мск), источник: Вести Иркутск

Маршрут № 69 «Пискунова — Центральный рынок» признали нелегальным в Иркутске

Незаконный рейс. 69-й маршрут, который ходил от улицы Пискунова до Центрального рынка в Иркутске, признали нелегальным.

Источник: Вести Иркутск

Автобусы курсировали по городу без документов, на линию выходили машины разного класса, что недопустимо по новым правилам. По словам начальника транспортного управления мэрии Евгения Владимирского, после решения суда перевозчик должен уйти с маршрута. Сейчас администрация Иркутска проводит конкурс на выбор нового. Уже известно, что альтернативой 69-му станет маршрут № 17, который официально планируют запустить со следующей недели.

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