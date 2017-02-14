В школах установят глушилки мобильной связи
Разрешить их применение во время ЕГЭ готовится Госкомиссия по радиочастотам.
Разрешить их применение во время ЕГЭ готовится Госкомиссия по радиочастотам.
КРЧ готовится разрешить установку в школах блокираторов радиосигнала на время сдачи ЕГЭ. Это решение будет обсуждаться на заседании комиссии в марте и находится в закрытой части ее повестки, знают сотрудники двух операторов связи и подтверждают два участника ГКРЧ. «Проблематика такая есть», — сообщил собеседник в руководстве Рособрнадзора, но детали раскрыть отказался.
Возможно, в
Роскомнадзор принципиально не возражает против использования средств подавления сигнала во время школьных экзаменов, но выступал против этих рекомендаций Рособрнадзора. Ведомство настаивает, что сначала нужно получить одобрение ГКРЧ, чтобы сделать использование этих глушилок легитимным, объясняет собеседник «Ведомостей». Сейчас именно такое решение и должно быть вынесено комиссией, добавляет он.
Сотовые операторы опасаются, что в результате массового использования глушилок во всех школах одновременно может пострадать качество сотовой сети, говорит представитель Tele2 Константин Прокшин.
Кроме того, нужно учитывать, что ЕГЭ проводится не один день, а значит, операторы могут недополучить значительные суммы, опасается он.
Представители МТС, «Мегафона» и «Вымпелкома» отказались от комментариев.
Вопрос прорабатывался несколько лет, рассказал «Ведомостям» участник ГКРЧ. В частности, проводились тесты блокираторов, которые показали, что за пределами школы излучение не превышает уровень излучения башен сотовых операторов. Так что проблем быть не должно, резюмирует он.
Создадут ли глушилки угрозу сетям операторов, зависит от технического решения, которое будет выбрано, говорит гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По его оценке, средняя стоимость такого блокиратора — от 10 000 до 100 000 руб. Летом 2017 г. в России будет работать более 5500 пунктов проведения экзаменов, говорит представитель Рособрнадзора.
Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев. Представители Роскомнадзора и Минобрнауки отказались от комментариев, переадресовав вопросы Рособрнадзору. Рособрнадзор поддерживает меры информационной безопасности, обеспечивающие прозрачность и объективность проведения ЕГЭ, предотвращающие утечки экзаменационных материалов, сказал представитель ведомства, но от подробных комментариев также отказался.