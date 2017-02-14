Доплата новосибирцев за отопление доходит до 7 тысяч рублей

В крохотной квартире Людмилы Ивановны — мини-митинг. Счет за тепло ушатом холодной воды. Как потянуть платёж пожилым? Это ж разом половина пенсии из кошелька.

В редакции каждый день десятки звонков. Пересчитать перерасчёт требуют от управляющих компаний горожане. Платить за тепло законодатель обязал жителей области по 1/12-ой, ежемесячно, равными частями — исходя из потребления за прошлый год. По итогам сезона- счёта могут и скорректировать — если тепла израсходовали больше. Нынче, говорят коммунальщики, так и вышло. Корректировка в подавляющем большинстве случаев — не в пользу жильцов. В управляющей компании Октябрьского района показывают расчёты. Данные — открытые.

Наталья Резвина, главный бухгалтер Управляющей компании жилищного хозяйства Октябрьского района: Февраль 15-го — 57 гигакалорий, и февраль 16-го — 116 гигакалорий. То есть почти в 2 раза больше.

А ведь еще в том числе экономией ресурсов и недополученной прибылью, ресурсовики обосновывали будущий рост тарифов. С июля — на 15 процентов. Но судя по выкладкам жилищников — расходы тепла как раз наоборот — выросли. Почему доплата — будто грели два дома, удивляются жильцы. Своими батареями — считай деньгами — уверены, топили улицы.

Галина Кулигина, жительница дома по ул. Большевистская, 175/2: Был у нас сентябрь, октябрь теплый был. Было у нас отопление, немножко дали, тепло было… Было 3−4 градуса, можно было и прикрыть. Но какого черта улицу топить?

Олег Шурпик, управляющий товарищества собственников недвижимости «Тихий центр»: Одна из проблем серьёзных — это так называемый перетоп. Когда энергетики начинают нам гнать температуру, в которой мы не нуждаемся, и мы вынуждены её принимать, поскольку нет других вариантов.

Этот дом — под управлением собственников. В подвале — идеальный порядок, счётчики — как с витрины, но мечтают о других.

«Если на улице тепло, они сами автоматически прижимают потребление и жители начинают экономить».

Стоит такой узел учёта — до миллиона рублей. Не каждый дом потратится. Впрочем, чтобы контролировать жилищников траты не нужны, настаивают общественники. Сколько тепла израсходовал дом — информацию обязаны предоставить по запросу.