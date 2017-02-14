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07:01 (мск), источник: VN.RU

Детский сад в центре Новосибирска выставлен на торги

Администрация Новосибирского завода «Коминтерн» выставила на торги действующий негосударственный детский сад. Пока родители 110-ти воспитанников пишут письма во все инстанции с просьбой помочь, в учреждение приехали неизвестные люди и начали обрезать коммуникации.

«Защитим детский сад вместе» — в этом уставе, написанном родителями воспитанников детсада «Акварель», указано больше 50-ти причин, по которым ликвидировать дошкольное учреждения нельзя. Главная из них — отсутствие альтернативы.

— Недалеко есть сад, тоже с бассейном, но он муниципальный. Простым людям, жителям нашего района, туда не попасть. Мы стоим в очереди ровно три года, и не в один из четырех близлежащих садиков до сих пор не попали, — говорит жительница Центрального района Новосибирска Светлана Киевская. Она показывает журналистам ОТС кипу бумаг: писем и обращений в адрес Новосибирского завода «Коминтерн». Согласно выписке из Единого Государственного реестра, здание и земля с кадастровыми номерами находятся на балансе вышеупомянутого предприятия. Оба лота выставлены на продажу.

— Детский сад продается где-то на торгах каким-то хитрым способом, и я считаю это возмутительным. С этим нельзя согласиться, — говорит житель Центрального района Новосибирска Рустам Сметанин.

Еще один житель того же района города Алексей Виленкин поддерживает Рустама:

— У меня здесь двое детей — Максим и Данил, и я даже не представляю, если бы этого детского садика не было. Нам он удобен во всех направлениях.

Дошкольное образовательное учреждение может быть ликвидировано. Ведь попытки рейдерского захвата, как их назвала заведующая детсадом, уже были. Среди белого дня приехали люди на дорогом автомобиле, вскрыли замки технических помещений и начали обрезать отопление. Кто они и откуда, не представились. Заявили, что «теперь мы хозяева».

— Они нам раньше писали письма, говорили, что мы к вам приедем, отрежем системы жизнеобеспечения, снесем забор, — рассказала заведующая детским садом «Акварель» Татьяна Клюшницына.

Тогда ситуацию спасла полиция, черный джип уехал. Но предупреждения поступают по сей день. Родители самостоятельно попытались выяснить, кто охотится за ликвидной недвижимостью в центре Новосибирска: «Мы подозреваем, что это люди, причастные к рейдерскому бизнесу. И это подтверждают контакты из Кемерово! Потому что ИП “Беляев”, которое фигурирует в разговоре, это Кемерово».

Детское учреждение было открыто в 1961 году для детей сотрудников завода. Сегодня в нем воспитываются 110 ребятишек. В здании проведен качественный ремонт, выданы положительные заключения всех надзорных органов. Есть ботанический сад и бассейн. В 2016 году учреждение вошло в десятку лучших в России. Родители спрашивают, зачем это уничтожать? Журналисты ОТС вместе с родителями решили переадресовать вопрос о судьбе детского сада руководству завода «Коминтерн». Ответ пришлось держать сотрудникам пресс-службы предприятия: «Вы просто ошеломили своим приездом!».

Представитель завода сообщила, что сейчас директор в отпуске. Однако предложила родителям зафиксировать все вопросы и претензии на бумаге. 13 февраля письмо должно было быть передано заместителю. Вместе ждем ответа.

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