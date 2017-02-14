Хабаровские перевозчики предложили Минтрансу изменить федеральный закон

Представители Хабаровского края передали свои предложения по изменению закона о перевозках в федеральный Минтранс. Предприниматели считают, что действующий нормативный акт имеет ряд недоработок, которые негативно сказываются на обычных пассажирах, сообщает портал «Губерния».

Заседание в Минтрансе РФ прошло на прошлой неделе. Свои предложения по корректировке закона № 200-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ» внесли делегаты от разных регионов. Хабаровский край представляла исполнительный директор ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков Хабаровска», предприниматель Елена Шадуя. Среди ее предложений — изменение правил конкурса на право работать на городских маршрутах.

«Сегодня свидетельства на право перевозки пассажиров, в которых участвует менее трех перевозчиков, выдаются без конкурса. Соответственно, эти предприниматели не берут на себя ответственность по обновлению парка. Те маршруты, где участвует более трех перевозчиков — к ним предъявляются требования, улучшающие качество общественного транспорта (установка автоинформаторов, обновление парка и прочее). Вот и получается, что кто-то работает над тем, чтобы общественный транспорт был более комфортным для пассажиров, а кто-то нет», — отметила Елена Шадуя.

Предложения также касались изменения характеристик приобретаемых автобусов.

«Сейчас автобусы измеряются рулеткой — то есть чтобы обновить автобусный парк, как того требует конкурс, мы должны руководствоваться не комфортностью и пассажировместимостью, а просто длиной самого автобуса. Необходимо это изменить», — рассказала предприниматель.

Хабаровские транспортники также предложили увеличить сроки обновления автопарка победителями конкурса с 60 до 120 дней.

«Если мы хотим повысить качество перевозок и обслуживания, если хотим чтобы наш автопарк был новым, чтобы он был своевременно заменен, надо урегулировать все эти вопросы. От этого выиграют пассажиры», — подытожила Шадуя.

Эти и другие предложения уже переданы в Минтранс. Елена Шадуя вошла в рабочую группу по изменению закона № 200-ФЗ. Дата следующих слушаний по этому вопросу пока не назначена.