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06:53 (мск), источник: Губерния онлайн

Право использовать логотип «Наш выбор 27» получили 45 предприятий Хабаровского края

45 предприятий Хабаровского края получили право использовать логотип «Наш выбор 27». Среди них — ООО «Мерилен», «Мостовик плюс», «ДВ-Ареал», «Лесные продукты», «Виорд Хлеб» и другие.

Они организовали ребрендинг своей продукции, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Мы ожидаем, что к концу февраля многие уже получат новые брендированные этикетки. Так, по логотипу «Наш выбор 27» можно будет узнать несколько предприятий, выпускающих хлебобулочные изделия и безалкогольные напитки, минеральную воду, колбасные изделия. С марта в продажу поступит брендированная продукция ОАО «Племптицезавод «Хабаровский», а с апреля — ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край»», — рассказал председатель комитета потребительского рынка Николай Крецу.

Напомним, эмблема уже появилась на продукции хабаровского ликеро-водочного завода.

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