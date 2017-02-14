Право использовать логотип «Наш выбор 27» получили 45 предприятий Хабаровского края

Они организовали ребрендинг своей продукции, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

«Мы ожидаем, что к концу февраля многие уже получат новые брендированные этикетки. Так, по логотипу «Наш выбор 27» можно будет узнать несколько предприятий, выпускающих хлебобулочные изделия и безалкогольные напитки, минеральную воду, колбасные изделия. С марта в продажу поступит брендированная продукция ОАО «Племптицезавод «Хабаровский», а с апреля — ОАО «Комбинат детского питания «Молочный край»», — рассказал председатель комитета потребительского рынка Николай Крецу.