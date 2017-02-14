В Челябинске заметно подорожали мука и свинина

В феврале 2017 года в супермаркетах Челябинской области заметно подорожали мука, свинина и яблоки — такие данные по итогам традиционного мониторинга привели активисты «Народного контроля», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, стоимость набора самых необходимых продуктов сегодня превышает 2 тыс. рублей. Заметнее всего подорожали мука (на 15%), пшено (9%), свинина (7%), яблоки (6%) и сливочное масло (5%). Последний факт связан с ужесточением требований по качеству со стороны торговых сетей.

Напомним, в начале февраля челябинский Россельхознадзор выявил двух производителей сливочного масла, в котором обнаружено значительное превышение содержания массовой доли сорбиновой кислоты.

Вместе с тем, в магазинах региона подешевели говядина (на 9%), гречка (5%), хлеб (4%), морковь (3,5%) и сахар (2,6%). К слову, килограмм сахара сегодня можно купить за 39 рублей. Это, по наблюдению «контролеров», рекордно низкая цена за последние два года.