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07:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Угля на электростанциях хватит не более чем на 20 дней — Плачков

Экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что к отопительному сезону Украине нужно начинать готовиться с мая.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях, документ «в ближайшие часы» будет внесен на рассмотрение правительства. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Насколько ситуация с топливом критическая, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков.

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«Ситуация действительно очень сложная и критическая. Угля, по моим подсчетам, хватит, если не будет поступлений, на 15, максимум 20 дней на электростанциях. Но я надеюсь, к тому времени уже погодные условия станут мягче, и мы сможем сбалансировать энергосистему за счет базовой нагрузки АЭС, ГЭС. Если надо, то подхватят электростанции, особенно, теплоэнергоцентрали, которые работают на газу. И очень абсолютно не правильно было сделано в самом начале отопительного сезона, когда эксперты, я в том числе, неоднократно всем говорил: давайте мы составим, сделаем энергетический баланс страны, чтобы мы знали, сколько нам нужно энергоресурсов, сколько мы потребляем энергоресурсов, какой у нас дефицит, и мы будем готовиться в сентябре, в октябре, даже раньше, я думаю, что с мая надо начинать готовиться к отопительному сезону», — отметил эксперт.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей поставляется антрацитовый уголь, власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги.

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