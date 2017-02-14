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07:02 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Водителей частных автобусов занесли в базу данных

Коммерческие перевозчики создали сервис для обмена информацией о водителях. Доступ к программе открыт всем транспортным компаниям, работающим по государственному контракту.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В ней хранятся данные о предыдущих местах работы водителей, причинах ухода или увольнения, полученных штрафах ГИБДД, а также об участии в ДТП. Кроме того, в программу вносят результаты медосмотров и информацию о наличии разрешения на работу в России для иностранцев.

«По требованию Правительства Москвы коммерческие перевозчики, которые работают на внутригородских маршрутах, создали специальный сервис для обмена информацией о водителях автобусов», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По словам заммэра, сервис повысит безопасность пассажирских перевозок и поможет транспортным компаниям при отборе водителей.

«Сервис доступен для всех компаний, которые работают по государственным контрактам. Если водитель грубо нарушает правила, об этом будут знать все городские перевозчики, то есть большая часть его потенциальных работодателей. Мы также готовы предоставить доступ к программе сотрудникам правоохранительных органов», — отметил Максим Ликсутов.

Сегодня восемь коммерческих перевозчиков обслуживают 211 московских маршрутов. Компании закупили около двух тысяч современных автобусов, они оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдения и ГЛОНАСС. Для обслуживания маршрутов наняты около 5,5 тысячи водителей. Главные требования — опыт работы в большом городе и стаж езды без аварий от трёх лет.

Перевозчики обязаны следить, чтобы водители не нарушали скоростной режим, не выдавали билеты во время движения, не останавливались вне официальных остановок. По условиям госконтракта, за нарушения транспортные компании получают штрафные баллы, что в итоге сказывается на оплате их услуг со стороны города.

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