«Красноярскнефтепродукт» получил «профессионального директора»
В ОАО «Красноярскнефтепродукт» утвердили нового генерального директора. Им стал 35-летний Андрей Чернов, уже имеющий опыт руководства предприятиями самых разных сфер деятельности.
В ОАО «Красноярскнефтепродукт» утвердили нового генерального директора. Им стал 35-летний Андрей Чернов, уже имеющий опыт руководства предприятиями самых разных сфер деятельности.
Напомним, прежний генеральный директор КНП Сергей Берунов написал заявление об увольнении «по состоянию здоровья» вскоре после критики дел на предприятии со стороны губернатора и появления информации о готовящейся продаже краевого предприятия. Отметим, что до 2015 года Берунов был руководителем агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.
На пост нового главы компании совет директоров компании утвердил Андрея Чернова. Он родился в 1982 году в Минусинске. В 2004 году получил высшее юридическое образование в Хакасском государственном университете. «В разные периоды он осуществлял руководство предприятиями и управление проектами, в том числе крупных промышленных предприятий, а также авиации и энергетических компаний в различных субъектах РФ», — рассказали в
Сообщается, что совет директоров поставил перед Черновым задачу повышения эффективности работы «Красноярскнефтепродукта».