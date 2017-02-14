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07:28 (мск), источник: Newslab.ru

«Красноярскнефтепродукт» получил «профессионального директора»

В ОАО «Красноярскнефтепродукт» утвердили нового генерального директора. Им стал 35-летний Андрей Чернов, уже имеющий опыт руководства предприятиями самых разных сфер деятельности.

Источник: AP 2016

Напомним, прежний генеральный директор КНП Сергей Берунов написал заявление об увольнении «по состоянию здоровья» вскоре после критики дел на предприятии со стороны губернатора и появления информации о готовящейся продаже краевого предприятия. Отметим, что до 2015 года Берунов был руководителем агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

На пост нового главы компании совет директоров компании утвердил Андрея Чернова. Он родился в 1982 году в Минусинске. В 2004 году получил высшее юридическое образование в Хакасском государственном университете. «В разные периоды он осуществлял руководство предприятиями и управление проектами, в том числе крупных промышленных предприятий, а также авиации и энергетических компаний в различных субъектах РФ», — рассказали в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и торговли. В последние два года Чернов был директором по правовым вопросам АО «КрасЭКо» и генеральным директором дочернего предприятия ООО «Краевая энергосберегающая компания».

Сообщается, что совет директоров поставил перед Черновым задачу повышения эффективности работы «Красноярскнефтепродукта».

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