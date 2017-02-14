В Самарской области открывается новый рыбозавод

Сегодня в селе Екатериновке Безенчукского района состоится долгожданное открытие рыбозавода. Об этом сообщает сайт 63.ру. Тут будут выращивать мальков стерляди и щуки, чтобы потом выпускать их Волгу. Ожидается, что он ежегодно пополнять запасы речной живности на два миллиона экземпляров молоди.

Строительство рыбозавода затянулось на несколько лет. Теперь по плану в течение восьми лет он будет работать на воспроизводство и насыщение популяции в Саратовском водохранилище, а потом перейдет на разведение для продажи рыбы и икры.