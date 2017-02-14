В Самарской области открывается новый рыбозавод
Ожидается, что он ежегодно пополнять запасы речной живности на два миллиона экземпляров молоди.
Ожидается, что он ежегодно пополнять запасы речной живности на два миллиона экземпляров молоди.
Сегодня в селе Екатериновке Безенчукского района состоится долгожданное открытие рыбозавода. Об этом сообщает сайт 63.ру. Тут будут выращивать мальков стерляди и щуки, чтобы потом выпускать их Волгу. Ожидается, что он ежегодно пополнять запасы речной живности на два миллиона экземпляров молоди.
Строительство рыбозавода затянулось на несколько лет. Теперь по плану в течение восьми лет он будет работать на воспроизводство и насыщение популяции в Саратовском водохранилище, а потом перейдет на разведение для продажи рыбы и икры.