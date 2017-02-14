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07:35 (мск), источник: РБК

Метро потратит почти 1 млрд руб. на замену турникетов

Замена более 1 тыс. турникетов на действующих станциях обойдется Московскому метрополитену в 840 млн руб. Еще на 143 млн руб. планируется закупить турникеты для станций Калининско-Солнцевской линии, которые планируется открыть в 2017 году.

Источник: Агентство «Москва»

Два конкурса на поставку новых турникетов для 72 станций выиграло ЗАО «ЭлСи», следует из закупочной документации. С поставщиком будут заключены два договора на 625,4 млн руб. и 214,3 млн руб. Турникеты должны быть установлены в течение года, в том числе на станциях «Китай-город», «Кузнецкий мост», «Цветной бульвар». Турникеты на семь строящихся станций Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки» должны поставить до конца апреля.

Изначально планировалось, что участок Калининско-Солнцевской линии от «Парка Победы» до «Раменок» откроется в 2014 году, а затем линия пойдет в сторону Внуково. Сроки открытия станций несколько раз переносились. Последний раз участок до «Раменок» обещали запустить в конце 2016 года, но старт был отложен до февраля 2017 года.

Турникеты смогут работать на вход и выход, будут оснащены стеклянными створчатыми дверьми и устройством выборочного контроля проездных: при использовании пассажиром соцкарты на турникете будет появляться сигнал, и контролер сможет проверить документ. На корпусах турникетов должны быть нанесены тактильные надписи «Метро».

Ранее столичный метрополитен анонсировал, что в замене нуждаются более половины из 4170 турникетов, работающих в подземке. До конца 2017 года должны обновить турникеты более чем на 80 станциях. ЗАО «ЭлСи» зарегистрирована в Ленинградской области. Компания основана в 1990 году и ранее уже поставляла турникеты в Московский и Петербургский метрополитен.

Старший руководитель проектов сектора транспортной инфраструктуры компании Aecom Александр Морозов сомневается, что в одновременной замене нуждаются сразу более 1000 турникетов. Возможно, стоимость закупки можно было бы сократить или обновлять турникеты постепенно. При этом эксперт отметил, что новые турникеты с высокими створчатыми дверьми делают практически невозможным безбилетный проход, в отличие от прежних невысоких препятствий.

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