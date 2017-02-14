Участок трассы Пермь — Екатеринбург отремонтируют за 21,3 млн рублей

Согласно заявке, размещенной на сайте госзакупок, ремонту подвергнутся два участка дороги: «Пермь — Екатеринбург» — Кукуштан и Платошино — Кукуштан, общей протяженностью 4,7 км.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 21 338 000 рублей.

Как указано в документации, подрядной организации необходимо обновить асфальтовое покрытие дорог, нанести разметку, укрепить обочины и установить дорожные знаки на металлических стойках. На выполнение всех работ дается два месяца. Реконструкция должна начаться не позднее 15 июня 2017 года.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 февраля, электронный аукцион пройдет 6 марта.