Проверки Роспотребнадзора в винодельнях Молдовы

Речь идёт о 13-ти компаниях, которые ранее обратились в службу с просьбой отменить запрет на экспорт их продукции в Россию.

«Цель визита — ознакомиться с процессом изготовления продукции, техническим оснащением предприятий, которые хотят экспортировать свой товар, а также оценка качества вина. Среди них есть и госпредприятия. Мы рады, что список может расшириться, и тогда мы сможем перейти к следующему этапу, отмене таможенных пошлин», — заявил министр сельского хозяйства Эдуард Грама.

Делегация Роспотребнадзора пробудет в Молдове до 17 февраля. Затем эксперты примут решение, какие молдавские винодельческие компании смогут экспортировать свою продукцию в Россию. Сейчас вина на российский рынок поставляют 15 производителей из нашей страны.