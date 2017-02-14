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09:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Владивостоку добавили доходов за счет края

Комитет по бюджету, налогам и финансам поддержал корректировку городского бюджета. Об этом ИА Дейта сообщили в Думе Владивостока.

Источник: ДЕЙТА



Проект муниципального правового акта по вопросам корректировки городского бюджета, отчеты о результатах проверок Контрольно-счетной палаты рассмотрели депутаты на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам, прошедшем в Думе Владивостока 13 февраля.

Депутаты комитета рассмотрели и поддержали проект МПА «О внесении изменений в МПА Владивостока от 05.12.2016 № 304-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов».

Как отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков, внесение изменений обусловлено корректировкой доходной и расходной частей бюджета городского округа в связи с увеличением налоговых доходов и безвозмездных поступлений. В связи с изменениями план по доходам на 2017 год увеличен на 219 млн 156 тысяч рублей и составит 11 млрд 645 млн рублей. Налоговые доходы на 2017 год увеличены по налогу на доходы физических лиц на сумму 131 млн рублей и составят 6 млрд 469 млн рублей.

Увеличены безвозмездные поступления от других бюджетов на 2017 год по региональному закону «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на сумму 88,156 млн рублей, они составят 3,273 млрд рублей. Выделены субсидии на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (прочие субсидии бюджетам городских округов) на сумму 68,749 млн рублей.

План по доходам на 2018 год увеличен на 19,337 млн рублей и составит 11,685 млрд рублей. План по доходам на 2019 год увеличен на 19,337 млн рублей и составит 11 млрд 803 млн рублей.

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