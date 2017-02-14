Трамвай по Ленина — Татищева в Екатеринбурге пустят в августе

Трамвайную линию по Ленина — Татищева в Екатеринбурге откроют в августе 2017 года ко Дню города, сообщил глава администрации уральской столицы Александр Якоб в эфире телепрограммы «Открытая студия».

«Работы ведутся. Сейчас мы ждем весенний период, для того, чтобы перейти к отдельным участкам дорог для асфальтирования. Мы на всех пересечениях уже уложили трамвайные линии», — отметил сити-менеджер.

По его словам, в этом году завершатся все работы по строительству дорожной сети вокруг Центрального стадиона в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Продолжится благоустройство территории, в частности возьмутся за участок у Дворца молодежи. Все зеленые зоны вокруг — Парк XXII Партсъезда, сквер Коммунаров, площадка возле Вечного огня, насаждения вдоль Московской, Репина, Татищева — будут объединены в единый каркас с территорией для отдыха, спортивными площадками, тропинками и тротуарами, передает «Уралинформбюро».